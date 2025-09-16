सोलापूर

Yermala News : धाराशिव जिल्ह्यातील कला केंद्रांच्या गैरप्रकारांवर कारवाईसह परवाने रद्द करण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश

उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी पूजा गायकवाड या कला केंद्रातील नर्तिकेच्या मानसिक छळाला कंटाळून जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना घडली.
येरमाळा - बीड जिल्ह्यातील भुकणवाडी(ता.गेवराई) येथील उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी पूजा गायकवाड या कला केंद्रातील नर्तिकेच्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजाई कला केंद्र विनापरवाना सुरू असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले. संबंधित कला केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

