सोलापूर

Teacher Day 2025: गुरुकुल ते NEP 2020: शिक्षण, मूल्ये आणि ज्ञानसंपदा

Teachers Day Special Article: शिक्षक दिन हा केवळ शिक्षकांचा सन्मान करण्याचा दिवस नाही, तर शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण, संस्कार, मूल्ये आणि ज्ञानसंपदेच्या परंपरेची आठवण देणारा उत्सव आहे
Teachers Day Special Article

Teachers Day Special Article

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रा. श्रीकांत धारूरकर

Solapur: शिक्षक दिन हा केवळ शिक्षकांचा सन्मान करण्याचा दिवस नाही, तर शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण, संस्कार, मूल्ये आणि ज्ञानसंपदेच्या परंपरेची आठवण देणारा उत्सव आहे. भारतीय संस्कृतीत गुरू केवळ शिक्षक नसून, जीवन मार्गदर्शक, मूल्य शिक्षक आणि संस्कृती संवर्धक म्हणून ओळखले जातात.

Loading content, please wait...
teachers
education
teacher
article
Educational institutions
school teacher
solapur city
educational marathi article
educated unemployed youth
teachers day
Teacher Eligibility Test
teacher day
teachers recruitment
Solapur
Teachers Day 2025
Educational Projects

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com