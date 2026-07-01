सोलापूर

Solapur News: सोलापूरकरांना महागाईचा आणखी एक झटका! १ जुलैपासून कटिंग १३०, दाढी ७० रुपये; नाभिक संघटनेची १०% दरवाढ

Haircut costs ₹130 and shave ₹70 in Solapur from July 1: नाभिक संघटनेच्या १०% दरवाढीने सोलापूरकरांची दाढी-कटिंग खर्चात झपाट्याने वाढ; महिन्याला किमान ५०० रुपये राखून ठेवण्याची वेळ
Barber Services Become Costlier in Solapur from July 1; New Rates Announced

Barber Services Become Costlier in Solapur from July 1; New Rates Announced

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : नाभिक दुकानदार बहुउद्देशीय संस्थेने १ जुलैपासून १० टक्के दरवाढ जाहीर केली असून, आता साध्या कटिंगला १३० रुपये, तर साध्या दाढीसाठी ७० रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे मासिक पंधरा-वीस हजार रुपये पगारात घर चालविणाऱ्या सर्वसामान्याला, महिन्यातून पाच-सहा वेळा दाढी व एकदा कटिंग करणाऱ्याला महिन्याला किमान पाचशे रुपये दाढी व कटिंगसाठी बाजूला ठेवावे लागणार आहेत. या दरवाढीमुळे सोलापूरकरांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

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