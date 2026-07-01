Solapur News: सोलापूरकरांना महागाईचा आणखी एक झटका! १ जुलैपासून कटिंग १३०, दाढी ७० रुपये; नाभिक संघटनेची १०% दरवाढ

सोलापूर : नाभिक दुकानदार बहुउद्देशीय संस्थेने १ जुलैपासून १० टक्के दरवाढ जाहीर केली असून, आता साध्या कटिंगला १३० रुपये, तर साध्या दाढीसाठी ७० रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे मासिक पंधरा-वीस हजार रुपये पगारात घर चालविणाऱ्या सर्वसामान्याला, महिन्यातून पाच-सहा वेळा दाढी व एकदा कटिंग करणाऱ्याला महिन्याला किमान पाचशे रुपये दाढी व कटिंगसाठी बाजूला ठेवावे लागणार आहेत. या दरवाढीमुळे सोलापूरकरांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...नाभिक दुकानदार बहुउद्देशीय संस्थेने सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन नवीन दर जाहीर केले. वाढत्या महागाईमुळे ही दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात संस्थेने २० टक्के दरवाढ केली असली, तरी सोलापुरात केवळ १० टक्के वाढ करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, या दरवाढीबद्दल अनेक ग्राहकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..वर्ष-दीड वर्षापूर्वीच कटिंगचे दर १०० वरून १२०, तर दाढीचे दर ५० वरून ७० रुपये करण्यात आले होते. कॉस्मेटिक दरवाढीचे कारण नाभिक दुकानदार बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष वैभव शेटे यांनी कॉस्मेटिकच्या वाढलेल्या किमतीमुळे दरवाढ करणे अपरिहार्य झाल्याचे सांगितले. मात्र, साध्या कटिंग व साध्या दाढीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या नेमक्या कोणत्या किमती किती वाढल्या, याबाबत ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.दोन संघटना; दरवाढीवर मात्र कायम एकमतश्री संत सेना महाराज नाभिक दुकानदार बहुउद्देशीय संस्था ही नाभिक समाजाची जुनी संघटना आहे. मतभेदांनंतर तीन वर्षांपूर्वी नाभिक दुकानदार बहुउद्देशीय संस्थेची स्थापना झाली. मात्र, दरवाढीच्या निर्णयावर दोन्ही संघटनांमध्ये एकमत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे लवकरच दुसरी संघटनाही नवीन दर लागू करण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.