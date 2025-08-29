सोलापूर

Solapur Crime: 'स्वयंपाक येत नाही म्हणून विवाहितेचा छळ'; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा, तू लग्न करून आल्यापासून घराला साडेसाती

In-laws harass woman, claim marriage brought Sadesati to family: पतीने कर्ज फेडण्यासाठी वडिलांच्या नावावरील बॅंकेतील एफडी मोडून सात ते आठ लाख रुपये घेऊन ये म्हणून शिवीगाळ करून मारहाण केली. पैसे आणत नाही म्हणून त्यांनी मला माहेरी हाकलून दिल्याचेही विवाहितेने पोलिसांना सांगितले.
Solapur Crime:
Solapur Crime:sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: ‘तुझ्या माहेरच्यांनी विवाहात मानपान केला नाही, तुला स्वयंपाक येत नाही, तुझे खानदान चांगले नाही, तू लग्न करून आल्यापासून घराला साडेसाती लागली’ असे म्हणून सासरच्यांनी छळ केल्याची फिर्याद प्रणाली आदित्य पाखरे (रा. शुक्रवार पेठ, लक्ष्मी मंदिराजवळ) यांनी सदर बझार पोलिसांत दिली.

Loading content, please wait...
crime
FIR
police case
district
women harassment
Married Women
Woman
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com