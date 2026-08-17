Solapur Tourism: एका शिवपिंडीवर तब्बल ३५९ शिवमूर्ती! सोलापूरच्या हत्तरसंग कुडलमध्ये दडलेला हा अद्भुत प्राचीन वारसा

दक्षिण सोलापूर: तब्बल ३५९ शिवमूर्ती कोरलेले शिवलिंग उत्खननात सापडले. असे बहुमुखी शिवलिंग असलेले जगातील एकमेव स्थान म्हणजे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील हत्तरसंग कुडल. येथील संगमेश्वर आणि हरीहरेश्वराच्या दर्शनाला श्रावण सोमवारी भक्तांची गर्दी होते..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.सोलापूर शहरापासून अवघ्या चाळीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हत्तरसंग कुडल येथील संगमेश्वर मंदिरात पहाटेपासूनच दर्शन आणि जलाभिषेकासाठी भाविकांची अलोट गर्दी असते. हे मंदिर म्हणजे पुरातन काळातील एक ऐतिहासिक ठेवा असून, सीना आणि भीमा या दोन पवित्र नद्यांच्या ९० अंशांच्या दुर्मिळ काटकोन संगमावर वसले आहे. हे स्थान सामाजिक समतेचे प्रणेते महात्मा बसवेश्वर यांचे मुख्य जन्मस्थान मानले जाते. .त्यामुळे या संपूर्ण परिसराला ऐतिहासिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व लाभले आहे. दक्षिण सोलापूरमधील बरूर, हत्तरसंग, कुडल, अक्कलकोटमधील धारसंग आणि कर्नाटकच्या इंडी तालुक्यातील शिरगुर या गावांच्या शिवपरंपरेशी या मंदिराचे नाते थेट जोडलेले आहे. या पुरातन मंदिर परिसरातील सर्वात मोठा ऐतिहासिक ठेवा आणि वैशिष्ट्य म्हणजे येथील भव्य शिवलिंग. ऐतिहासिक दस्तऐवजांनुसार, हे जगातील एकमेव ‘विश्वरूप दर्शन’ शिवपिंड (मूर्ती) मानले जाते, ज्यावर ऐतिहासिकदृष्ट्या शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. .तब्बल साडेचार टन वजन असलेल्या या अद्भुत शिवपिंडीवर ३५९ लहान शिवरूप मूर्ती अत्यंत सुबकपणे कोरलेल्या आहेत. मंदिर परिसरात उत्खनन सुरू असताना १९९७ मध्ये हे शिवलिंग सापडले. हा प्राचीन शिल्पकलेचा एक अद्भुत आणि अद्वितीय नमुना आहे. या पवित्र पिंडीवर वर्षातून एकदा जरी अभिषेक केला, तर संपूर्ण वर्षभर शिवआराधना केल्याचे पुण्य आणि दीर्घायुष्य लाभते, अशी भाविकांची गाढ श्रद्धा आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .सोलापूरहून जायचे कसे?विजयपूर महामार्गावरून पुढे टाकळीहून डावीकडे वळणे : टाकळी गाव - बरूर - हत्तरसंग - कुडल - संगमेश्वर मंदिर : ४० किलोमीटर.विजयपूर महामार्गावरून होनमुर्गी फाट्यावरून डावीकडे वळणे : होनमुर्गी गाव - औराद - बरूर - हत्तरसंग - कुडल - संगमेश्वर मंदिर : ३५ किलोमीटर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.