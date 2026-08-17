सोलापूर

Solapur Tourism: एका शिवपिंडीवर तब्बल ३५९ शिवमूर्ती! सोलापूरच्या हत्तरसंग कुडलमध्ये दडलेला हा अद्भुत प्राचीन वारसा

359 Shiva Sculptures Carved On One Shiva Lingam In Solapurछ सीना-भीमा संगमावर वसलेले संगमेश्वर मंदिर आणि ३५९ शिवमूर्ती कोरलेली शिवपिंड, हत्तरसंग कुडलचा अद्वितीय पुरातन वारसा पर्यटकांना आकर्षित करतो
Hattarsang Kudal Temple In Solapur Houses A Shiva Lingam With 359 Shiva Forms And A Remarkable Ancient History

Hattarsang Kudal Temple In Solapur Houses A Shiva Lingam With 359 Shiva Forms And A Remarkable Ancient History

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दक्षिण सोलापूर: तब्बल ३५९ शिवमूर्ती कोरलेले शिवलिंग उत्खननात सापडले. असे बहुमुखी शिवलिंग असलेले जगातील एकमेव स्थान म्हणजे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील हत्तरसंग कुडल. येथील संगमेश्वर आणि हरीहरेश्वराच्या दर्शनाला श्रावण सोमवारी भक्तांची गर्दी होते.

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