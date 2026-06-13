Barshi Tragedy: १.८१ कोटींच्या तोट्याने मुख्याध्यापक खचले! पत्नी आणि दोन मुलांना विष देऊन स्वतःही संपवले जीवन; बार्शीतील घटना हादरवणारी

वैराग : शेअर बाजारातील अफाट नफा कमावण्याच्या मोहापायी झालेल्या कोट्यवधींच्या नुकसानीमुळे हत्तीज (ता. बार्शी) येथील एका सुशिक्षित आणि सुखी कुटुंबाचा एका रात्रीत भयानक अंत झाला आहे. बार्शी तालुक्यातील हत्तीज येथे घडलेल्या या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. योगेश पाटील या मुख्याध्यापकाने आधी आपल्या पत्नी आणि ११ व ९ वर्षांच्या दोन निष्पाप चिमुकल्यांना विष दिले. त्यानंतर स्वतःही गळफास लावून मृत्यूला कवटाळले..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .योगेश बाळासाहेब पाटील (वय ३९), पत्नी माधुरी योगेश पाटील (वय ३७), मोठा मुलगा अथर्व (वय ११) आणि लहान मुलगा शिवांश (वय ९) अशी या घटनेत मृत पावलेल्यांची नावे आहेत. योगेशने गुरुवारी मध्यरात्री पत्नी माधुरी, अथर्व आणि शिवांश यांना आईस्क्रीममधून विष दिल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तिघांचा जीव गेल्यानंतर योगेशने स्वतः गळफास लावून आपले जीवन संपवले. घटनेची माहिती मिळताच वैराग पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घरातून काही पुरावे गोळा केले आहेत..योगेशला शेअर बाजारात सुमारे १ कोटी ८१ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या आर्थिक धक्क्यातून ते सावरू शकले नाहीत आणि त्यातूनच त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलिस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. या दुर्दैवी घटनेमुळे वैरागसह बार्शी तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत असून, एका सुशिक्षित कुटुंबाचा झालेला अंत दिवसभर चर्चेचा विषय ठरला. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक कुंदन गावडे करत आहेत..मृत योगेश पाटीलवर खुनाचा गुन्हापत्नी व दोन मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी मृत योगेश पाटील यांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या घरातून लॅपटॉप, सुसाईड नोट, विषारी औषधाची बाटली, दोरी, दोन मोबाईल आणि वॉलेट असा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. दरम्यान, घटनास्थळी फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकाला पाचारण करण्यात आले होते. पथकाने घटनास्थळाची सखोल तपासणी केली..नंदुरबार जिल्ह्यातील शाळेत कार्यरतमूळचे हत्तीज (ता. बार्शी) येथील असलेले योगेश पाटील हे नंदुरबार जिल्ह्यातील चौगाव (ता. तळोदा) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते. त्यांना दोन सावत्र बहिणी असून, काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले होते. कुटुंबात त्यांना आईचाच आधार होता. उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे ते सध्या मूळ गावी, हत्तीज येथे आईकडे आले होते.आईची खंबीर साथ, तरीही टोकाचे पाऊलमित्र आणि नातेवाइकांकडून योगेश पाटील यांनी मोठ्या प्रमाणात उसने पैसे घेतले होते. ते मानसिक तणावाखाली असल्याची जाणीव त्यांच्या आईला झाली होती. विशेष म्हणजे, त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आईने लाखो रुपयांची आर्थिक मदतही केली होती. तसेच वारंवार धीर देत कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नकोस, असे सांगून त्यांना सावरण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी हे अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले..आईचा आक्रोशदोन चिमुकल्यांसह सुनेचा मृत्यू आणि स्वतःच्या मुलाने आत्महत्या केल्याचे समजताच योगेश पाटील यांच्या आईने घटनास्थळी हंबरडा फोडला. नातेवाईक आणि शेजारी महिलांचा आक्रोश पाहून उपस्थितांच्या डोळ्यांत अश्रू आले. घटनेची माहिती मिळताच गावातील महिलांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. आपत्तीग्रस्त कुटुंबाच्या घरासमोर दिवसभर नागरिकांची प्रचंड गर्दी होती..धोंडेदानानंतर चार दिवसांतच दु:खाचा डोंगरनरखेड, ता. १२ : हत्तीज (ता. बार्शी) येथील मुख्याध्यापक योगेश बाळासाहेब पाटील याने पत्नी आणि दोन मुलांना विष देऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आल्यानंतर देगाव (वाळूज, ता. मोहोळ) येथे शोककळा पसरली आहे. मुलगी, जावई आणि दोन नातवंडांचा एकाच वेळी मृत्यू झाल्याने आतकरे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.मृत योगेश पाटील हे देगाव येथील अनिल पंढरीनाथ आतकरे यांचे जावई होते. विशेष म्हणजे, सोमवारी (ता. ८ जून) अधिक मासानिमित्त आतकरे यांच्या घरी धोंडेदानाचा कार्यक्रम पार पडला होता. या कार्यक्रमाला भोयरे (ता. मोहोळ) येथील चव्हाण कुटुंबीयांसह हत्तीज येथील योगेश पाटील हेही संपूर्ण कुटुंबासह उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर योगेश पाटील हे पुणे येथील नातेवाइकांचा विवाह समारंभ आटोपून हत्तीज येथे आले होते. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत ही दुर्दैवी घटना घडल्याने नातेवाइकांसह परिसरातील नागरिकांना मोठा धक्का बसला आहे..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...पडताळणी केल्याशिवाय गुंतवणूक करू नकाव्हॉट्सॲप, टेलिग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया माध्यमांद्वारे ‘हॉट टिप्स’, ‘मल्टीबॅगर शेअर्स’ किंवा ‘हमीशीर नफा’चे आमिष दाखवून फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही सल्ल्याची पडताळणी केल्याशिवाय गुंतवणूक करू नये, असे आवाहन आर्थिक सल्लागार प्रदीप मुळे यांनी केले आहे.सध्या अनेक जण सोशल मीडियावरील संदेश, स्क्रीनशॉट किंवा कथित नफ्याच्या आकड्यांवर विश्वास ठेवून गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात. मात्र, अशा आमिषांना बळी पडल्यास आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सर्वप्रथम संबंधित सल्लागाराची सेबी (SEBI) नोंदणी तपासावी. तसेच कंपनीचे आर्थिक अहवाल, अधिकृत घोषणा आणि उपलब्ध माहितीची खातरजमा केल्यानंतरच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. कोणताही व्यवहार स्वतःच्या डीमॅट खात्यातूनच करावा. अनोळखी व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा करणे किंवा सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या कथित यशोगाथांवर विश्वास ठेवणे धोकादायक ठरू शकते, असेही मुळे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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