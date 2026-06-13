सोलापूर

Barshi Tragedy: १.८१ कोटींच्या तोट्याने मुख्याध्यापक खचले! पत्नी आणि दोन मुलांना विष देऊन स्वतःही संपवले जीवन; बार्शीतील घटना हादरवणारी

Forensic team examines Barshi family death case in Solapur district: शेअर बाजारातील १.८१ कोटींच्या तोट्याने सुशिक्षित कुटुंबाचा अंत; पत्नी-मुलांना विष देऊन मुख्याध्यापकाची आत्महत्या, वैराग-पोलिसांचा सर्वांगीण तपास सुरू
Barshi Shocked by Death of Headmaster, Wife and Two Sons; Police Investigating Case

Barshi Shocked by Death of Headmaster, Wife and Two Sons; Police Investigating Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वैराग : शेअर बाजारातील अफाट नफा कमावण्याच्या मोहापायी झालेल्या कोट्यवधींच्या नुकसानीमुळे हत्तीज (ता. बार्शी) येथील एका सुशिक्षित आणि सुखी कुटुंबाचा एका रात्रीत भयानक अंत झाला आहे. बार्शी तालुक्यातील हत्तीज येथे घडलेल्या या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. योगेश पाटील या मुख्याध्यापकाने आधी आपल्या पत्नी आणि ११ व ९ वर्षांच्या दोन निष्पाप चिमुकल्यांना विष दिले. त्यानंतर स्वतःही गळफास लावून मृत्यूला कवटाळले.

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