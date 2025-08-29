सोलापूर

Barshi Market Committee: 'बार्शी बाजार समितीसाठी ७८ हरकती'; प्रारूप मतदार यादी, गुरुवारी होणार सुनावणी, सहकारात कोण? सोपल की राऊत

प्राप्त झालेल्या एकूण ७८ हरकतींमध्ये सर्वाधिक ६० हरकती या हमाल व तोलार मतदारसंघातील आहेत. त्यानंतर १२ हरकती या सहकारी संस्था मतदारसंघातील तर व्यापारी मतदारसंघातील ६ हरकती आहेत. व्यापारी व हमाल-तोलार मतदारसंघातून दाखल झालेल्या हरकतींमध्ये बोगस मतदाराचा मुद्दा बहुतांश हरकतदारांनी उपस्थित केला आहे.
Barshi Market Committee draft voter list receives 78 objections; hearing scheduled on Thursday.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवर एकूण ७८ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. हरकती दाखल करण्यासाठी आज शेवटचा दिवस होता. दाखल झालेल्या हरकतींवर जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड यांच्यासमोर गुरुवारी (ता. ४) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर बाजार समितीची अंतिम मतदार यादी ९ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

