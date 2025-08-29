Barshi Market Committee: 'बार्शी बाजार समितीसाठी ७८ हरकती'; प्रारूप मतदार यादी, गुरुवारी होणार सुनावणी, सहकारात कोण? सोपल की राऊत

सोलापूर: बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवर एकूण ७८ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. हरकती दाखल करण्यासाठी आज शेवटचा दिवस होता. दाखल झालेल्या हरकतींवर जिल्हा उपनिबंधक किरण गायकवाड यांच्यासमोर गुरुवारी (ता. ४) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर बाजार समितीची अंतिम मतदार यादी ९ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे. .Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील शिवनेरीवर, शिवरायांना अभिवादन करून मुंबईला जाणार; पुण्यात वाहतुकीत बदल.प्राप्त झालेल्या एकूण ७८ हरकतींमध्ये सर्वाधिक ६० हरकती या हमाल व तोलार मतदारसंघातील आहेत. त्यानंतर १२ हरकती या सहकारी संस्था मतदारसंघातील तर व्यापारी मतदारसंघातील ६ हरकती आहेत. व्यापारी व हमाल-तोलार मतदारसंघातून दाखल झालेल्या हरकतींमध्ये बोगस मतदाराचा मुद्दा बहुतांश हरकतदारांनी उपस्थित केला आहे. या दोन्ही मतदारसंघातील मतदार यादीत बोगस मतदार असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या बाजार समितीसाठी ५ हजार ४०८ मतदारांचा समावेश असलेली प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असून यामध्ये व्यापारी मतदारसंघातील १ हजार ६८४ तर हमाल व तोलार मतदारसंघातील १ हजार ४२ एवढे मतदार आहेत. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघासाठी १ हजार ६४३ एवढे मतदार आहेत..झेडपी, नगरपरिषदेपूर्वी निवडणूकबार्शी नगरपरिषद, बार्शी पंचायत समिती आणि बार्शी तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटांच्या निवडणुकीपूर्वी बार्शी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होणार आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबर या महिन्यात बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन नवीन सभापती विराजमान होण्याची शक्यता आहे. दिवाळीपूर्वी बाजार समितीच्या विजयाचे फटाके फुटण्याची शक्यता असल्याने बार्शीतील आगामी निवडणुकांचा श्रीगणेशाच बाजार समिती निवडणुकीतून होऊ शकतो..Mahabaleshwar News:'वेण्णा लेकनजीक आढळले अजगर'; भक्ष्याच्या शोधार्थ वावर; वन विभाग, सह्याद्री प्रोटेक्टर्समार्फत रेस्क्यू.सहकारात कोण? सोपल की राऊतबार्शीच्या राजकारणात आमदार दिलीप सोपल व माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांचे गट पॉवरफुल्ल मानले जातात. बार्शीच्या सहकारात पूर्वीपासून आमदार दिलीप सोपल यांचेच वर्चस्व होते. २०१९-२०१४ या आमदारकीच्या टर्ममध्ये माजी आमदार राऊत यांनी बार्शीच्या सहकारात जोरदार शिरकाव केल्याची चर्चा आहे. बार्शी सहकाराचा राजा कोण? याचेच उत्तर बाजार समितीच्या निवडणुकीतून मिळणार असल्याने या निवडणुकीला विशेष महत्त्व आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.