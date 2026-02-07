सोलापूर

Solapur News : लग्नास नकारानंतर तरुणाने संपविले जीवन; मुलीला समोर बसून विचारण्याची केली होती विनवणी

नात्यातील तरुणीने लग्नास नकार दिल्याने नैराश्यात गेलेल्या तरुणाने शहरातील एका लॉजमध्ये जीवन संपविल्याची घटना उघडकीस आली.
सोलापूर - नात्यातील तरुणीने लग्नास नकार दिल्याने नैराश्यात गेलेल्या तरुणाने शहरातील एका लॉजमध्ये आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी सकाळी उघडकीस आली. हरीश भास्कर बंडी (वय २९, रा. वल्लभनगर, सोलापूर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

