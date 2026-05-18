Solapur Drowning Tragedy: दक्षिण सोलापुरातील शेततळ्यात चुलत भावांचा मृत्यू; नाईकनगर तांड्यावरील दोघेजण बुडाले, दोन्ही कुटुंबीयांचा आक्रोश..

सोलापूर: मंद्रूपजवळील नाईक नगर तांडा (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील दोन शाळकरी मुलांचा रविवारी (ता. १७) शेततळ्यात बुडून मृत्यू झाला. समर्थ मोहन चव्हाण (वय १३) आणि ओंकार रमेश चव्हाण (वय १२) अशी मृत मुलांची नावे आहेत. दोघेही मंद्रूप येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिकायला होते. .सध्या शाळांना उन्हाळा सुट्टी लागलेली आहे. उन्हाचा तडाखाही दिवसेंदिवस वाढत आहे. नेहमीप्रमाणे आई-वडील कामावर गेले होते. समर्थ व त्याचा चुलत भाऊ ओंकार दोघे मिळून घरापासून एक किमी अंतरावरील शेततळ्यात पोहायला गेले. समर्थच्या शेतात शेततळे आहे. तळ्याच्या प्लास्टिक कागदामुळे त्यांना बाहेर येता आले नाही आणि खोल पाण्यात दोघेही बुडाले. शेततळ्याभोवती संरक्षण जाळी नव्हती. .दरम्यान, दुपारी चारच्या सुमारास समर्थ व ओंकार शेततळ्याकडे गेले होते. सायंकाळच्या साडेसहा वाजले, तरीदेखील दोघेही घरी आले नव्हते. त्यांच्या आई-वडिलांनी इतरत्र शोध घेतला, पण दोघेही तांड्यावर नव्हते. त्यांना शोधण्यासाठी नातेवाइक शेततळ्याच्या दिशेने गेले, त्यावेळी दोघेही पाण्यावर तरंगताना दिसले. बेशुद्धावस्थेतील दोघांनाही तातडीने बाहेर काढून मंद्रुपच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण, समर्थ व ओंकार या दोघांचाही उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला होता. घटनेचा तपास मंद्रुप पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक श्री. पटवारी यांच्याकडे आहे..एप्रिल महिन्यातही दोघे बुडाले१३ एप्रिल रोजी औज- मंद्रूप परिसरातील (ता. दक्षिण सोलापूर) अंकलगी वस्तीवरील शेततळ्यात बुडून दोन सख्ख्या भाऊ-बहिणीचा मृत्यू झाला होता. दोघेही शेततळ्यात पोहायला गेले होते. श्रवण संतोषकुमार अंकलगी (वय १५) व श्रावणी संतोषकुमार अंकलगी (१०) अशी त्या दोघांची नावे होती. आता पुन्हा ही घटना घडल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे..दोन्ही कुटुंबीयांचा आक्रोश; पोलिस निरीक्षकांकडे तपाससमर्थ व ओंकार शेततळ्यात पोहायला गेले, त्यांना पाण्याचा अंदाज आला नसावा. खोल पाण्यात गेले आणि तेथून बाहेर यायला काहीच आधार नसल्याने त्यांचा बुडून मृत्यू झाला असावा, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. दोन्ही चिमुकल्यांच्या मृत्यू झाल्याचे समजताच आई-वडिलांनी आक्रोश केला. गावकऱ्यांच्याही डोळ्यात अश्रूंच्या धारा होत्या.