दुर्दैवी घटना! 'सोलापूरमध्ये घरात गॅस लिकेज; दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू', बेशुद्ध तिघांपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक

Tragic Gas Leak in Solapur: रविवारी (ता. ३१) सकाळी साडेअकरा वाजल्यानंतरही घरातून कोणीच बाहेर कसे काय आले नाहीत म्हणून कोणीतरी घराचा दरवाजा ठोठावला. पण, आतून काहीही आवाज येत नव्हता
Scene from Solapur house where a gas leakage led to the death of two children and left three others unconscious.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : पाच फूट रुंद आणि दहा फूट लांबीच्या छोट्याशा खोलीत सिलिंडरमधील गॅस लिकेज झाला. घराला खिडकी नाही, दरवाजाही बंद असल्याने तो गॅस शरीरात गेल्याने घरातील पाचजण बेशुद्ध पडले होते. सर्वांच्या तोंडाला फेस आला होता. त्यापैकी दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला तर उर्वरित तिघांपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. ही घटना रविवारी (ता. ३१) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास नळ बझार चौकात उघडकीस आली.

