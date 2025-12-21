हृदयद्रावक घटना! 'टिप्परच्या धडकेत पिता-पुत्राचा जागीच मृत्यू'; आजारी मुलाला शाळेतून आणताना गुरसाळेत काळाचा घाला..

पंढरपूर/लऊळ : शाळेत आजारी असलेल्या मुलाला घेऊन घरी परतणाऱ्या पित्याच्या आयुष्यात काळाने असा घाला घातला, की अवघ्या काही क्षणांत पिता-पुत्र दोघेही मृत्युमुखी पडले. पंढरपूर-टेंभुर्णी महामार्गावरील गुरसाळे (ता. पंढरपूर) येथील उड्डाणपुलाखालील सर्व्हिस रोडवर मातीने भरलेल्या टिप्परची मोटारसायकलला जोराची धडक बसली. ही हृदयद्रावक घटना शनिवारी (ता. २०) दुपारी एक ते अडीचच्या दरम्यान घडली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...या अपघातात रघुनाथ उत्तम लोकरे (वय ४२) व त्यांचा मुलगा दर्लिंग रघुनाथ लोकरे (वय १४, रा. उजनी, ता. माढा) यांचा जागीच मृत्यू झाला. दर्लिंग हा कोर्टी (ता. पंढरपूर) येथील कै. नारायण वासू हाके प्राथमिक शाळेत इयत्ता सातवीत शिकत होता. वडील रघुनाथ लोकरे त्याला आणण्यासाठी गेले होते. मात्र घरी परतताना काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. .एमएच ४५ एएच ०२५४ क्रमांकाच्या मोटारसायकलला एमएच १२ एफझेड ९३१२ क्रमांकाच्या मातीने भरलेल्या टिप्परने जोराची धडक दिली. डोक्याला गंभीर मार लागल्याने पिता-पुत्राचा रस्त्यावरच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, लोकांनी अपघातस्थळी गर्दी केली. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.या प्रकरणी मृताचे भाऊ पोपट उत्तम लोकरे (वय ३८) यांनी पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. टिप्पर चालक सूरज बिभीषण साळुंखे (रा. खेड भाळवणी, ता. पंढरपूर) व एका अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.