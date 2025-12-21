सोलापूर

हृदयद्रावक घटना! 'टिप्परच्या धडकेत पिता-पुत्राचा जागीच मृत्यू'; आजारी मुलाला शाळेतून आणताना गुरसाळेत काळाचा घाला..

Father and Son die on the spot in tipper accident at Gursale: पिता-पुत्राच्या दुर्दैवी अपघाताने पंढरपूरमध्ये शोककळा
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर/लऊळ : शाळेत आजारी असलेल्या मुलाला घेऊन घरी परतणाऱ्या पित्याच्या आयुष्यात काळाने असा घाला घातला, की अवघ्या काही क्षणांत पिता-पुत्र दोघेही मृत्युमुखी पडले. पंढरपूर-टेंभुर्णी महामार्गावरील गुरसाळे (ता. पंढरपूर) येथील उड्डाणपुलाखालील सर्व्हिस रोडवर मातीने भरलेल्या टिप्परची मोटारसायकलला जोराची धडक बसली. ही हृदयद्रावक घटना शनिवारी (ता. २०) दुपारी एक ते अडीचच्या दरम्यान घडली.

