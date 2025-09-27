सोलापूर

Sangola Heavy Rain : सांगोला तालुक्यात पुन्हा मुसळधार पाऊस; २७ घरांची पडझड, तीन जनावरांचा मृत्यू

सांगोला तालुक्यात शुक्रवार रात्रीपासून शनिवारी (ता. २७) दिवसभर पुन्हा मुसळधार पाऊस झाला.
sangola heavy rain

sangola heavy rain

sakal

दत्तात्रय खंडागळे
Updated on

सांगोला - सांगोला तालुक्यात शुक्रवार रात्रीपासून शनिवारी (ता. २७) दिवसभर पुन्हा मुसळधार पाऊस झाला. या पावसामुळे तालुक्यातील तब्बल २७ घरांची पडझड झाली असून जनावरांच्या मृत्यूच्याही घटना घडल्या आहेत.

Loading content, please wait...
rain
death
animal
sangola
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com