Solapur Rain Update: साेलापूरवर आभाळ फाटले! 'जिल्ह्यातील ९१ पैकी १३ मंडलांत अतिवृष्टी'; शेळगीत ५ तासांत ५ इंच कोसळला पाऊस

Heavy Rain Lashes Solapur: खरिपांच्या पिकांची शेतात असलेली रास मातीमोल झाल्याने या पावसाने शेतकरी कुटुंबाच्या डोळ्यात अक्षरश: पाणी आणले आहे. वागदरी, शेळगी, वळसंग, होटगी, अक्कलकोट, चपळगाव आणि किणी या सात महसूल मंडळात अवघ्या पाच तासांत १०० मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.
Flood-like situation in Solapur after 5 inches of rain in just 5 hours at Shelgi.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील १३ महसूल मंडलांत गुरुवारी रात्री २ ते सकाळी ७ पर्यंत मुसळधार पाऊस झाला. अवघ्या पाच तासात या पावसाने होत्याचे नव्हते केले. खरिपांच्या पिकांची शेतात असलेली रास मातीमोल झाल्याने या पावसाने शेतकरी कुटुंबाच्या डोळ्यात अक्षरश: पाणी आणले आहे. वागदरी, शेळगी, वळसंग, होटगी, अक्कलकोट, चपळगाव आणि किणी या सात महसूल मंडळात अवघ्या पाच तासांत १०० मिलिमीटर पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.

