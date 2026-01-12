Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!

सोलापूर: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूह बोरामणी गवताळ सफारी शेजारी खडकी (ता. तुळजापूर) येथे आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वीचा हा वारसा सांभाळावा तसेच याचे संवर्धन करावे, अशी आर्त हाक इंट्याकने शासनाकडे दिली आहे. निसर्ग, भूगर्भशास्त्र आणि इतिहासाचा त्रिवेणी संगम असलेल्या खडकीतील चक्रव्यूहाचे संवर्धन करावे, अशी मागणी ''इंट्याक''च्या वतीने करण्यात आली..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.भारतीय राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक वारसा न्यास (इंट्याक) सोलापूर शाखेच्या वतीने येथे रविवारी वारसा फेरी (हेरिटेज वॉक) आयोजित करण्यात आली होती. रविवारी (ता. ११) भल्या सकाळी बोरामणी येथील गवताळ सफारीपासून या वारसा फेरीला प्रारंभ झाला. प्रसन्न वातावरणात पक्षी निरीक्षण आणि प्राणी दर्शन घेत असतानाच, या फेरीचे मुख्य आकर्षण असलेल्या चक्रव्यूहस्थळी सर्व सहभागी पोचले. दगडी चक्रव्यूह पाहण्यासाठी सोलापुरातील शंभरहून अधिक अभ्यासक इतिहासप्रेमींची उपस्थिती होती..कार्यक्रमाच्या सुरवातीला निसर्गप्रेमी भरत छेडा यांनी या वारसा स्थळाचा शोध कसा लागला आणि त्या अनुषंगाने करण्यात आलेला पाठपुरावा यावर प्रकाश टाकला. खडकी परिसरातील गवताळ सफारी लगत अशा प्रकारचे आणखी काही चक्रीय अवशेष असण्याची दाट शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. इतिहास अभ्यासक नितीन अणवेकर यांनी या संरचनेचा ऐतिहासिक संदर्भ उलगडताना सांगितले की, हे चक्रव्यूह साधारणतः दोन हजार वर्षांपूर्वीचे असावे, असे सांगितले. .वरिष्ठ भूवैज्ञानिक मुस्ताक शेख यांनी या चक्रव्यूहाच्या तांत्रिक बाजू मांडल्या. त्यांच्या मते, ही संपूर्ण रचना स्थानिक ''बेसॉल्ट'' प्रकारच्या दगडापासून बनलेली आहे. विशेष म्हणजे, सिमेंट किंवा इतर सांधा वापरल्याशिवाय केवळ दगडांच्या रचनेतून हा पंधरा वर्तुळाचा भुलभुलय्या उभा करण्यात आला आहे. याची मोजमापे आणि मांडणी अत्यंत अचूक असून ती तत्कालीन समाजाच्या तांत्रिक प्रगल्भतेची साक्ष देते. यावेळी जमिनीचे मालक शेतकरी विनोद चव्हाण आणि त्यांच्या कुटुंबाचा सत्कार करण्यात आला..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?. वारसा फेरीचे संयोजक प्रा. डॉ. नरेंद्र काटीकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी पप्पू जमादार, विकास कुलकर्णी, अच्युत काटीकर, डॉ. भीमगोंडा पाटील, डॉ. धनेश लिगाडे यांनी परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.