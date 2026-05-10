Pandharpur Heroic Rescue Story: पंढरपुरात थरारक घटना! विठ्ठल नामाच्या भूमीत जीवदान; कोळी समाजाच्या तरुणांची धाडसी कामगिरी..

पंढरपूर: मोक्षप्राप्ती मिळावी या उद्देशाने येथील चंद्रभागा नदीमध्ये जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका वयोवृद्ध भाविकाचे स्थानिक कोळी समाज बांधवांनी प्रसंगावधान राखून त्यांचे प्राण वाचवले. रघुनाथ कोरडे (रा. हिंगणी ता. तेलारा जि. अकोला) असे या भाविकाचे नाव आहे..वयोवृद्ध भाविक रघुनाथ कोरडे हे शनिवारी (ता. ९) सकाळी येथील चंद्रभागा नदीमध्ये आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने खोल पाण्यात गेले होते. पाण्यात बुडत असताना नदीकाठी असलेल्या येथील कोळी बांधवांनी पाहिले, घटनेचे गांभीर्य ओळखून व प्रसंगावधान राखून विठ्ठल अधटराव, महेश परंचडे, सुहास साळुंखे, साहिल माने, संकेत कोरे, गणेश कोळी या तरुणांनी तात्काळ होडीच्या सहायाने घटनास्थळी जाऊन बुडणाऱ्या आजोबाला मोठ्या शिताफीने बाहेर काढले. .त्यानंतर त्यांच्याकडे अधिक चौकशी केली असता, माझी जगण्याची इच्छा नाही. मी जीवनाला कंटाळून गेलो आहे. पांडुरंगाच्या दारामध्ये मला मोक्ष प्राप्ती मिळावी म्हणून मी चंद्रभागेत आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने आलो होते असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर महादेव कोळी समाजाचे नेते गणेश अंकुशराव यांनी रघुनाथ कोरडे यांचे मत परिवर्तन करून त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त केले..त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली. रघुनाथ कोरडे यांना एक विवाहित मुलगा व तीन मुली आहेत. त्यांच्याशी त्यांचा संपर्क करून देण्यात आला. दरम्यान चंद्रभागेत अशा वारंवार घटना घडत आहेत, येथे कायमस्वरूपी जीव रक्षक दलाची नियुक्ती करावी अशी मागणी गणेश अंकुशराव यांनी केली आहे.