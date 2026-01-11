सोलापूर

Solapur University: शॉकिंग अपडेट! पुण्यश्लोक होळकर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना उच्च रक्तदाब; संशोधनातील आकडे पाहून थक्क व्हाल

Workplace Health Solapur: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यापैकी सुमारे ३५ टक्के कर्मचारी उच्च रक्तदाबाच्या आजाराने ग्रस्त असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
Workplace Health Solapur

Workplace Health Solapur

सकाळ वृत्तसेवा
