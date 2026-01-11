Solapur University: शॉकिंग अपडेट! पुण्यश्लोक होळकर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना उच्च रक्तदाब; संशोधनातील आकडे पाहून थक्क व्हाल

High Blood Pressure Employee Solapur University: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठातील कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यापैकी सुमारे ३५ टक्के कर्मचारी उच्च रक्तदाबाच्या आजाराने ग्रस्त असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..कायम कर्मचारी कामाच्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्या व बैठ्या जीवनशैलीमुळे, तर कंत्राटी कर्मचारी भविष्याची चिंता आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या अभावामुळे उच्च रक्तदाबाला बळी पडत असल्याचे आढळून आले आहे. विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर आधारित असे संशोधन प्रथमच करण्यात आले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. डॉ. जगताप यांनी त्यांच्या पीएच. डी. संशोधनासाठी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांमधील उच्च रक्तदाना आजार आणि त्यास कारणीभूत ठरणारे घटक यांचा सखोल अभ्यास केला आहे..BSF Bharti 2026: देशसेवेची संधी! BSF कॉन्स्टेबल भरती 2026 ची जाहिरात प्रसिद्ध; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज.मानसिक तागतणाव व चुकीची जीवनशैली ही उच्च रक्तदाबाची दोन प्रमुख कारणे अमल्याचे विद्यापीठाच्या आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. अभिजित जगताप यांच्या संशोधनातूर स्पाट झाले आहे. पहिल्यांदाच एपिक टूलबी निर्मिती त्यांनी केली, वैद्यकीय मानववंश शास्त्रानुसार मानवी आजाराचे नाते हे मनाशी आहे. मनोकायिक ताण असणान्यांना रक्तदाब होण्याची शक्यता दुपटीने असते. या संशोधनासाठी मिक्स्ड मेथड संशोधन पद्धतीचा बापर केला गेला. यामध्ये कर्मचाऱ्याचे मॉडी मास इंडेक्ना, खाप्याच्या सवयी, व्यायामाची सवय, बैठ्या कामाचे ताम पावर माहिती संकलन झाले. तसेच त्यानंतर कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या मानसिक समस्या तसेच उच्च रक्तदाबाची माहिती संकलित केली गेली..रक्तदाबाचे स्वरूपरक्तदाबाची लक्षणे फारशी दिसत नाहीत. तणावात चिडचिड होणे, घाम येणे, डोके जड पडणे अशी लक्षणे दिसतात. पण ही लक्षणे एखाद्या प्रसंगापुरती समजून पुढे त्याचे निदान केले जात नाही. पण या आजारातून पुढील काळात हृदयविकार, पक्षाघात, किडनी फेल्युअर अशा आजारांना सामोरे जावे लागू शकते, आरोग्यादायी व आनंदी जीवनशैलीने हा आजार उत्तम नियंत्रणात देखील राहतो.संशोधनाचे निष्कर्षपाहणीत समाविष्ट प्राध्यापक कार्मचारी: २६७शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे प्रमाण: ६८ टक्कशिक्षक कर्मचान्यांचे प्रमाणे: ३२ टक्कएकूण कर्मचाप्यपिकी उत्च रक्तदाच आजार असलेले कर्मचारी: ३५.३ टक्केपहिल्यांदाच उच्च रक्तदाबाचे निदान झालेल्यांची टक्केवारी: २५. ९ टक्केनियमित उपचार घेणारे रुपाची टक्केवारी: २२ टक्केगनोकायिक ताण असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या: ५४ टक्केरक्तदाबातून हृदयविकाराची शक्यता असलेल्या कर्मचा-यांची संख्या: १६.४ टक्के.NHM Gadchiroli Bharti 2026: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गडचिरोलीत 172 पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या A टू Z संपूर्ण माहिती.कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानकर यांच्या प्रोत्साहनाने व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्रा. अभय कुदळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रक्तदाब संबंधी 'एमिक टूल' हे प्रथमच देशातील विद्यापीठात वापरले गेले आहे. आता महाविद्यालय स्तरावर व इतर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांवर वापरून अधिक व्यापक स्तरावर संशोधन करण्याचा मानस आहे.- डॉ. अभिजित जगताप, संशोधक व आरोगा अधिकारी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.