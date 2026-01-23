Mangalwedha News : लक्ष्मी दहिवडी जिल्हा परिषद गटात राखीव महिला जागेसाठी दहा इच्छुक महिलांनी खोचला पदर

मंगळवेढा - लक्ष्मी दहिवडी जिल्हा परिषद गटात राखीव महिला जागेसाठी दहा इच्छुक महिलांनी पदर खोचला असून त्यामध्ये सध्या बहुरंगी लढतीची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र या गटात जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी बाहेरच्या महिलांनीच अधिक लक्ष घातले. कुणाच्या पदरात सदस्यत्वाची माळ पडणार याकडे लक्ष लागले..तालुक्यातील चार गटातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक मोठा जिल्हा परिषद गट असून या गटांमध्ये 43950 इतके मतदार असून यापूर्वी या गटातून ओबीसी महिला जागेवर मंजुळा कोळेकर या सदस्या होत्या.परंतु हा गट महिलेसाठी आरक्षित झाला या गटात करुणा शिवशरण (भाजप), कोमल ढोबळे (राष्ट्रवादी), मंगल शिवशरण (शिवसेना) कविता खडतरे (काँग्रेस), शिला शिवशरण दामिनी शेवडे, मंगल शिवशरण, उज्वला मस्के, ज्योती सोनवले, विमल शिवशरण, शीतल डांगे हे प्रमुख उमेदवार आहेत. हा गट आ. समाधान आवताडे यांचा बालेकिल्ला मानला जात आहे..यामध्ये माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांची कन्या अॅड. कोमल ढोबळे-साळुखे यांना राजकीय वारसा आहे. स्वतः उच्च शिक्षित आहेत तर समाजकल्याणच्या सभापती शीला शिवशरण यांनी पाच वर्षात केलेल्या कामाच्या जोरावर तगडे आव्हान देऊ शकतात. भाजपच्या करुणा शिवशरण या फक्त आ.समाधान आवताडे यांच्या कामावरच लोकांसमोर जाणार आहेत.तर राष्ट्रवादी काँग्रेसक व काँग्रेसकडे उमेदवारीसाठी मुलाखत दिलेल्या पण काँग्रेस उमेदवार कविता खडतरे त्यांच्या सामाजिक कार्याच्या जोरावर लोकांसमोर जाणार आहेत मात्र अन्य उमेदवार देखील लोकांमध्ये पोहोचून लोकांचा कल जाणून घेण्यावर बरेचसे चित्र अवलंबून आहे.तर लक्ष्मी दहिवडी गणातून विमल पाटील यांनी यापूर्वी पंचायत समितीचे उपसभापती झाल्या हा गण खुला झाल्यामुळे त्या या आखाड्यातून बाहेर राहिल्या..पंचायत समितीच्या संत चोखामेळानगर गणात सविता गायकवाड (राष्ट्रवादी), अंजली मोरे,दीपाली ताड (भाजप), संगीता लेंडवे (ति. वि. आघाडी), उषा बिले, रेश्मा गुंगे (काॅग्रेस), रोहिणी लेंडवे, प्रणाली आवताडे, तर लक्ष्मी दहिवडी गणात राजकुमार मेतकुटे (काँग्रेस), विनायक यादव (भाजप), आबा लांडे (शिवसेना) हणमंत क्षिरसागर (ति. वि. आघाडी), महादेवी मेतकुटे, महादेव ढोणे, दीपक आसबे, सुरेश भाकरे, रोहिणी यादव, काशीलिंग रणदिवे, काकासाहेब मोरे, सुजाता पवार, दादासो गायकवाड, लव्हाजी लेंडवे, सिद्धेश्वर आवताडे (राष्ट्रवादी) प्रणाली आवताडे, हे आखाड्यात आहेत..या गटांमध्ये सध्या मंगळवेढा सिंचन योजनेचे काम सुरू असल्याने ही बाब भाजपसाठी दिलासादायक असली तरी अन्य प्रश्न मात्र प्रलंबित असल्यामुळे ते प्रश्न विरोधकांसाठी प्रचाराचे मुद्दे होऊ शकतात. या गटामध्ये बहुसंख्य गावे ही दुष्काळी पट्ट्यात येत असल्यामुळे त्यांना वारंवार दुष्काळी दाहकतेला सामोरे जावे लागते आहे.शिवाय या गटात आंधळगाव आणि लक्ष्मी दहिवडी या दोन मोठ्या गावातील भाजपचा उमेदवार नाही. अशा परिस्थितीत होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार आपला जनाधार कुणाला देणार याविषयी चर्चा सुरू असतानाच गट व गणात अनेक उमेदवार आखाड्यात असल्यामुळे एकमेकांच्या पाय ओढण्याच्या नादात कोण विजयी होणार हे अनिश्चित असले तरी अर्ज माघारी नंतर या गटाचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे..चोखामेळा नगर गणातील गावेसंत चोखामेळानगर (2436), कचरेवाडी (2565) डोंगरगाव (2527) पाटकळ (2777) लेंडवेचिंचाळे (2395) शिरशी (1668) गोणेवाडी (3303) खूपसंगी (3060) जुनोनी (1138) मेटकरवाडी (529)लक्ष्मी दहिवडी गणातील गावे ममदाबाद शे (812) गुंजेगाव (2110) मारापुर (2487) घरनिकी (1461) देगाव (790) मल्लेवाडी (1007),अकोला (1454), शेलेवाडी (1048), लक्ष्मी दहिवडी (5337) आंधळगाव (3992), गणेशवाडी (1684).या गटातील प्रमुख समस्याआंधळगाव आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे,बंद असलेली भोसे व आंधळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, लेंडवेचिंचाळे येथील रखडलेले आरोग्य उपकेंद्र, आंधळगाव- गुंजेगाव, लक्ष्मी दहिवडी- सांगोला, शेतीसाठी दिवसा वीज, जलजीवचे अर्धवट काम, पशुसंवर्धन व शिक्षकाची रिक्त पदे, टेंभू पाणी वाटपात माण नदीकाठच्या गावांना पाणी मिळावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.