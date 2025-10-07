Mangalwedha News : कारसह समुद्रात पडलेल्या तरुणाला वाचवण्यासाठी हिवरगावच्या जवानाची समुद्रात उडी

मंगळवेढा - वरळीवरून वांद्रेला जाणाऱ्या कोस्टल ब्रिजवरून भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ईरटीका कारचे वेगावर नियंत्रण सुटल्यामुळे कार थेट समुद्रात कोसळली. त्या क्षणी त्या ठिकाणी सेवेत उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचा जवान सुहास कडसरे यांनी तात्काळ समुद्रात उडी मारत त्या कारचालकाचा जीव वाचवला. त्याच्या या धाडसाचे कौतुक होत असून तो मंगळवेढा तालुक्यातील हिवरगाव येथील राहणारा आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, वरळीवरून वांद्रेला जाणाऱ्या कोस्टल ब्रिजवरून ब्रिजेस बत्तीवाला हा त्याच्या ताब्यातील कार घेऊन भरधाव वेगाने काल रात्री 10.50 मि. जात असताना त्याचे वेगावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे कार थेट समुद्रात कोसळली..जीव वाचवण्यासाठी कारमधील चालक काच तोडून बाहेर आला. मात्र त्याला पोहता येत नसल्यामुळे तो गयावया करू लागला. त्या क्षणी वरळी पॉईंटवर सुहास दादा कडसरे, रा. हिवरगाव ता. मंगळवेढा, पांडुरंग काळे, रा. कळमन ता. उत्तर सोलापूर हे दोघे जवान त्या ठिकाणी कार्यरत होते..कडसरे यांनी तात्काळ आपल्या जिवाची पर्वा न करता तात्काळ थेट समुद्रात उडी मारली आणि त्याला वाचवले. त्या क्षणी दुसऱ्या जवानाने आपल्या इतर सहकाऱ्यांना हाक दिल्यानंतर त्या ठिकाणी पाच जवान आणि त्यांचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल होऊन दोरीच्या साह्याने त्याला वर अलगद बाहेर काढले व त्याचा जीव वाचवला. सुहास कडसरे यांनी दाखवलेल्या धाडसा बद्दल मंगळवेढा तालुक्यात कौतुक होत आहे..हिवरगाव सारख्या दुष्काळी गावातून अतिशय कठीण परिस्थितीवर मात करत कामसिद्ध वाचनालयाच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांना आम्ही प्रोत्साहित केल्यामुळे गावातील अनेक तरुण जवान सैन्य, पोलीस, सुरक्षा दलामध्ये भरती झाले. त्यातील सुहास कडसरे या जवानांनी दाखवलेले धाडस हे आम्हा गावकऱ्यासाठी अभिमानास्पद आहे.- प्रदीप खांडेकर, अध्यक्ष कामसिद्ध वाचनालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.