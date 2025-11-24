सोलापूर

Solapur Crime:'हायवा वाहनातून मुरुमाची अवैधरीत्या केली वाहतूक'; चौघांवर विजापूर नाका पोलिसांत गुन्हा

illegal murum transport: स्थानिक प्रशासनाने अशा घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तपासणी वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांनी अशा अवैध वाहतुकीबाबत जागरूक राहावे आणि पोलीसांना माहिती द्यावी, असे सांगितले आहे. ही कारवाई भविष्यातील अपायकारक घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे.
सोलापूर: कुमठे येथून अवैधरीत्या मुरूम वाहतूक करणाऱ्या हायवा वाहनावर विजापूर नाका पोलिसांनी कारवाई केली आहे. संतोष विश्वनाथ कांबळे (रा. वसंत विहार, जुना पूना नाका) यांच्या फिर्यादीवरून चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

