Solapur Fraud: गृहनिर्माणची जागा परस्पर विकून २७ लाखांचा अपहार; २२ जणांवर गुन्हा, शासनाची फसवणूक

सोलापूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँक कर्मचारी सहकारी संस्थेच्या भोसरे (ता. माढा) येथील जागेतील रस्ता व खुली अशी एकूण १.४२ एकर जागा परस्पर विकून २७ लाखांचा अपहार केल्याप्रकरणी अध्यक्षांसह २२ जणांविरुद्ध सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. संस्थेचे अध्यक्ष सलीम हमजू शेख, सचिव शिवाजी श्रीपती दास, बब्रुवाहन पाटील, दत्तात्रय कुंभार, कल्याण बाबर, आकाश बागल, योगेश गिरी, अतुल चोपडे, प्रियंका चोपडे, दीपाली भोरे, कृष्णा वटाने, प्रिया अंधारे, प्रवीण चोपडे, संभाजी नाईकवाडे, महेश तांबारे, कुबरे जगताप, ज्ञानेश्वर माने, किरण बागल, ज्योतीराम बागल, रवी बागल, अरविंद बागल (सर्व रा. माढा) अशी त्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी संस्थेचे सदस्य नामदेव राजाराम गरड (वय ७५, रा. आंतर भारती प्रशालेजवळ, टेंभुर्णी रस्ता, कुर्डुवाडी, ता. माढा) यांनी फिर्याद दिली आहे. २५ जुलै रोजी उत्तर सोलापूर दुय्यम निबंधक कार्यालयात संस्थेच्या जागेची खरेदी-विक्री झाली. संस्थेच्या भोसले येथील मूळ गट क्रमांक ६४ मधील एक हेक्टर ९० आर क्षेत्र असलेल्या जागेतील प्लॉट क्रमांक ६४/१/३८ हा रस्ता आणि खुले क्षेत्र प्लॉटधारकांसाठी राखून ठेवले होते. मात्र, संस्थेचे अध्यक्ष शेख, सचिव दास यांच्यासह संशयितांनी संस्थेची बैठक झाल्याचे दाखवून बनावट ठराव केला. मोजणी झाल्याचे दाखवून बनावट नकाशा तयार करुन त्याला शपथपत्र जोडले. फिर्यादी गरड यांच्यासह संस्थेच्या अन्य प्लॉटधारकांची बनावट कादपत्रे तयार केली. त्या माध्यमातून दस्त (क्र. ५४३६, ५४३७, ५४३८, ५४७९, ३६८६, ३६८६, ३६८८, ७१३६, ७१३७) तयार करुन खरेदी - विक्रीची नोंदणी करून संस्थेने प्लॉटधारकांसाठी राखून ठेवलेला रस्ता व खुली अशी एकूण ५७४७.२ चौ.मी. जागा विकून सरकारी दरानुसार २७ लाखांचा अपहार केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिनेश कुलकर्णी तपास करीत आहेत.