Yashwantrao Chavan: चंद्रभागा अडवून दिला विकासाचा प्रवाह; यशवंतराव चव्हाणांमुळे साेलापूर जिल्ह्यातील शेती, अर्थकारणाला मिळाली नवी दिशा!

सोलापूर : महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि दूरदृष्टीचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती गुरुवारी (ता. १२) राज्यभर साजरी होत आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला दिशा देताना त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय आजही लोकांच्या जीवनाशी घट्ट जोडलेले आहेत. त्यापैकी सोलापूर जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरलेला प्रकल्प म्हणजे उजनी धरण. चंद्रभागा नदीचे पाणी अडवून त्यांनी सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासाला प्रवाहित केले..सोलापूर हा परंपरेने दुष्काळी पट्ट्यातील जिल्हा मानला जातो. पावसाचे कमी प्रमाण, कोरडी शेती आणि पाण्याची टंचाई ही या भागातील कायमची समस्या होती. अशा परिस्थितीत सोलापूरसह आसपासच्या भागासाठी कायमस्वरूपी जलस्रोत निर्माण करण्याची गरज ओळखून यशवंतराव चव्हाण यांनी भीमा नदीवर उजनी धरण उभारण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेतला. उजनी धरणामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या कृषी आणि आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळाली. या धरणामुळे आणि धरणांच्या कालव्यामुळे जिल्ह्यातील दीड लाखांहून अधिक हेक्टर शेतीला पाणी मिळाले. पूर्वी कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊस, डाळी, भाजीपाला तसेच इतर पिके घेण्याची संधी मिळाली. परिणामी या भागातील शेती उत्पादनात मोठी वाढ झाली..याचबरोबर उजनी धरणामुळे सोलापूर शहराला पिण्याच्या पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत मिळाला. जिल्ह्यातील अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांनाही या धरणाचा आधार मिळाला आहे. त्यामुळे उजनी धरण केवळ सिंचन प्रकल्प न राहता सोलापूरच्या जीवनरेषेचे प्रतीक बनले आहे. केवळ सोलापूरच नव्हे तर शेजारच्या अहिल्यानगर, धाराशिव या जिल्ह्यांनाही उजनी धरणाच्या पाण्याचा फायदा मिळाला आहे..शेती आणि उद्योगाला पाणी मिळण्याबरोबरच याशिवाय उजनी जलाशयामुळे मत्स्य व्यवसायालाही चालना मिळाली. हजारो मच्छीमार कुटुंबांचे उपजीविकेचे साधन या जलाशयामुळे निर्माण झाले. पर्यावरणीयदृष्टीही या परिसरात जैवविविधतेला बळ मिळाले आहे..यशवंतराव चव्हाण यांच्या विकासदृष्टीमुळे उभा राहिलेला हा प्रकल्प आजही सोलापूरच्या प्रगतीचा आधारस्तंभ ठरला आहे. त्यामुळे त्यांच्या जयंतीनिमित्त सोलापूरकरांमध्ये त्यांच्या कार्याबद्दल विशेष कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. उजनी धरणाच्या रूपाने त्यांनी सोलापूर जिल्ह्याला दिलेली जीवनदायी भेट पुढील अनेक पिढ्यांना लाभ देत राहणार आहे..उजनीच्या कामाचे टप्पेबांधकाम सुरू : १९६९ च्या सुमारासमुख्य काम पूर्ण : १९८० मध्येपूर्ण क्षमतेने प्रकल्प कार्यान्वित : पुढील काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कालवे व इतर कामे पूर्ण झाली..