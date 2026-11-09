Mangalwedha News: हुलजंतीत महालिंगरायाच्या भेटीचा सोहळा भंडाऱ्याच्या उधळणीत रंगला; पाच लाख भाविकांची उपस्थिती

मंगळवेढा: कर्नाटक, महाराष्ट्र ,आंध्र प्रदेश राज्यातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या हुलजंतीच्या महालिंगराया महालिंगरायाच्या पालखीसह सात पालख्याच्या भेटीचा सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवात, भंडाऱ्याच्या उधळणीत न्हावून निघाला यावेळी लाखो भाविकांनी महालिंगरायाचे चांगभलं जयघोष केला.यंदा यात्रेवर दुष्काळाचे सावट दिसून आले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...धनगर समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या तालुक्यातील हुलजंती येथील महालिंगरायाचा जिल्ह्यातील सर्वात मोठा भेटीचा सोहळा असल्याने काल रात्री मुंडास बांधण्याचा सोहळा पार पडल्यानंतर आज दु. 4 च्या सुमारास महालिंगराया मंदिरालगतच्या ओढ्यात महालिंगराया -बिरोबा या गुरू- शिष्यासह शिरढोणचा बिरोबा- शिलवंती,बिज्जरगीचा बाळाप्पा, जिरअंकलगीचा बिरोबा, सोन्याळचा पांडुरंग- विठ्ठल यांची भेट झाली.नगारा व ढोल वाजवत प्रत्येक पालखी महालिंगराया पालखीस भेट देत असताना "महालिंगराया बिरोबाच्या नावानं चांगभलं'च्या गजरात आकाशात भंडारा, लोकर व खोबरे उधळण्यात आल्याने परिसर भंडाऱ्याने न्हाऊन निघाला..या भेटीच्या सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू व गोवा आदी राज्यांतून सुमारे पाच लाखांहून अधिक भाविक खासगी वाहनाने दाखल झाले.महालिंगराया व बिरोबा या गुरू-शिष्यासह अन्य देवतांच्या भेटीच्या सोहळ्यानंतर मंदिर परिसरात भाकणूक झाली.या भेटीच्या सोहळ्यास नगराध्यक्षा डाॅ प्रणिता भालके, प्रदीप खांडेकर,अंबादास कुलकर्णी, उद्योजक हनुमंत दुधाळ, शिवाजी पटाप,गोविंद भोरकडे,अॅड रविकिरण कोळेकर,गुलाब थोरबोले,नितिन पाटील,शांताप्पा बिराजदार,सचिन चव्हाण यांनी भेट दिली..मंगळवेढा आगाराच्या 48 एस.टी.बसेसच्या 190 फेय्रा केल्या नियोजन आगार व्यवस्थापक गुरुनाथ रणे ,सहायक वाहतूक अधीक्षक शरद वाघमारे, वाहतूक निरीक्षक नवनाथ दळवे गवळी केले.तर कर्नाटक व महाराष्ट्रातील भाविकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी डाॅ.बसवराज शिवपुजे, पो. नि.दत्तात्रय बोरीगिड्डे , गुप्त वार्ता विभागाचे दिगंबर गेजगे सह,सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षक ,2 आर सी बी पथक व 155 पोलिस कर्मचाय्रासह पोलीस मित्राकडून असा बंदोबस्तात भाविकांच्या गर्दीवर पोलिसांनी उत्तम बंदोबस्त ठेवून नियंत्रण ठेवले..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.दुष्काळी परिस्थितीमुळे या मंदिरेलगत बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनी पडीक राहिल्यामुळे पोलीस प्रशासनाला या पडीक जमिनीवर वाहन पार्किंगची व्यवस्थेचे नियोजन पोलीस निरीक्षक दत्तात्रेय बोरीगिड्डे यांनी उत्तमरीत्या पार पाडले. तर मंदिर समितीवर प्रशासक असल्यामुळे तहसीलदार मदन जाधव यांनी यात्रा कालावधीत भाविकांना पाणी,आरोग्य, स्वच्छता याचे देखील नियोजन उत्तम केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.