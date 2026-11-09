सोलापूर

Mangalwedha News: हुलजंतीत महालिंगरायाच्या भेटीचा सोहळा भंडाऱ्याच्या उधळणीत रंगला; पाच लाख भाविकांची उपस्थिती

Five States Join the Grand Mahalingray Yatra in Huljanti: महाराष्ट्र, कर्नाटकसह पाच राज्यांतील भाविक हुलजंतीत; महालिंगरायाच्या दर्शनासाठी जनसागर
Huljanti Yatra 2026 Five Lakh Devotees Gather for Mahalingray Biroba Palkhi Meeting Amid Drums Chants and Bhandara

Huljanti Yatra 2026 Five Lakh Devotees Gather for Mahalingray Biroba Palkhi Meeting Amid Drums Chants and Bhandara

esakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा: कर्नाटक, महाराष्ट्र ,आंध्र प्रदेश राज्यातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या हुलजंतीच्या महालिंगराया महालिंगरायाच्या पालखीसह सात पालख्याच्या भेटीचा सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवात, भंडाऱ्याच्या उधळणीत न्हावून निघाला यावेळी लाखो भाविकांनी महालिंगरायाचे चांगभलं जयघोष केला.यंदा यात्रेवर दुष्काळाचे सावट दिसून आले.

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