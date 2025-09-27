सोलापूर

Madha News : संकटात धर्म एकच मानवतेचा! मज्जिद्दीमध्ये अडकलेल्या वृद्धाला जीव धोक्यात घालून हिंदू व्यक्तीने दिले जीवदान

महापुरात मशिदीमध्ये अडकलेले सिकंदर सय्यद या मुस्लिम वृध्द व्यक्तीला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पुराच्या पाण्यातून पोहत जात सुरेश शिंदे या हिंदू व्यक्तीने सुखरूप बाहेर काढले.
suresh shinde

suresh shinde

sakal

किरण चव्हाण
Updated on

माढा - भूकंप, महापूर, महामारी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमधे मनुष्य हा जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन एकमेकाला मदत करतो हे आपण करोना, भूकंप या काळात अनुभवले आहे. माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठच्या महापुराच्यावेळी दारफळमधेही जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन एका माणसाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न झाला.

Loading content, please wait...
rain
Danger
Mosque
muslim
madha
flood news
Hindu Muslim
Religion Of Humanity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com