Madha News : संकटात धर्म एकच मानवतेचा! मज्जिद्दीमध्ये अडकलेल्या वृद्धाला जीव धोक्यात घालून हिंदू व्यक्तीने दिले जीवदान

माढा - भूकंप, महापूर, महामारी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमधे मनुष्य हा जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन एकमेकाला मदत करतो हे आपण करोना, भूकंप या काळात अनुभवले आहे. माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठच्या महापुराच्यावेळी दारफळमधेही जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन एका माणसाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न झाला..दारफळमधील मशिदीमध्ये महापुरामध्ये अडकलेले सिकंदर सय्यद या मुस्लिम वृध्द व्यक्तीला प्रसंगी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पुराच्या पाण्यातून पोहत जात दारफळमधीलच सुरेश शिवाजी शिंदे या हिंदू व्यक्तीने सुखरूप बाहेर काढले.हेच अमुची प्रार्थना, अन् हेच अमुचे मागणे,धर्म, जाती, प्रांत, भाषा, द्वेष सारे संपू दे,एक निष्ठा, एक आशा, एक रंगी रंगू दे!या प्रार्थनेतील ओळीप्रमाणेच दारफळमधील महापुरातील हा प्रसंग..दारफळमधील मस्जिदीचे बांधकाम सुरू असल्याने मस्जिद तात्पुरती धर्मशाळेत सुरू केलेली आहे. सय्यद हे दररोज त्या धर्मशाळावजा मस्जिदमधे झोपतात. पुराच्या दिवशीही त्यांना एवढा मोठा पूर येईल याचा अंदाज नव्हता. ते नेहमीप्रमाणे मशिदीमध्ये झोपले.साधारणपणे मध्यरात्रीनंतर त्या मशिदीमध्ये पूराचे पाणी शिरले. रात्री झोपेत असतानाच अंगाखाली पाणी आल्याने त्यांना जाग आली. मज्जिदचा दरवाजा उघडून बाहेर आले तर सगळीकडे पाणीच पाणी होते. वेळ मध्यरात्रीची होती. त्या परिस्थितीतच त्यांनी आणखीन काही तास काढले. पाणी अगदी छातीपर्यंत येऊ लागले. पहाट झाली थोडसे झुंजूमुंजू झाले..दिवस उजाडत उजडाताना पाणी गळ्यापर्यंत आल्याने त्यांनी ओरडायला सुरुवात केली. पत्रे वाजवायला सुरुवात केली. आजूबाजूच्या उंचवट्यावर असलेल्या घरावरील तरुणांना कुठून तरी आवाज येतोय हे त्यांना ऐकू येऊ लागले. त्याचवेळी सुरेश शिवाजी शिंदे यांनी स्वतःच्या जीव धोक्यात घालत कोणालातरी मदतीची गरज आहे. म्हणून घरांवरून, पत्र्यांवरून इकडून तिकडे फिरून नेमका आवाज कुठून येतो ते त्यांनी ऐकले..मस्जिदमधून आवाज येतो हे लक्षात आल्यानंतर. त्यांनी पत्रा वाजवून मदत करतो असे सय्यद यांना सांगितले. मात्र नट बोल्टने पत्रे फिट केलेले असल्याने त्यांनी युवकांकडून पाना मागून घेतला. तरुणांनी पत्र्यावरती पाना फेकला आणि शिंदे यांनी नट काढून, पत्रा उचकटून सय्यद यांना ओढून बाहेर काढून त्यांना जीवदान दिले..