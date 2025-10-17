Rickshaw Driver Honesty: 'प्रवाशाचा लॅपटॉप परत करत रिक्षाचालकाने दिले माणुसकीचे दर्शन'; रिक्षाचालकाच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन: रिक्षामध्ये विसरलेली लॅपटॉपची बॅग परत करत एका रिक्षाचालकाने माणुसकीचे आणि प्रामाणिकपणाचे उत्कृष्ट उदाहरण सादर केले आहे. ही घटना लोणी काळभोर परिसरात घडली असून, रिक्षाचालकाच्या या कार्याचे परिसरात कौतुक होत आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.१५ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेसात वाजता एमआयटी कॉर्नर, लोणी काळभोर येथून एमआयटी कॉलेजमध्ये इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अर्थ किशोर पिंपरे (रा. एमआयटी कॉलेज हॉस्टेल, लोणी काळभोर, पुणे) हे बकोरी फाटा, वाघोली येथे जाण्यासाठी रिक्षा (क्रमांक एमएच१२ टीयू ०८२२) करून गेले.बकोरी फाटा येथे उतरल्यावर घाईगडबडीत त्यांची लॅपटॉपची बॅग रिक्षामध्येच विसरली. थोड्या वेळाने हे लक्षात आल्यानंतर त्यांच्याकडे रिक्षाचा क्रमांक नसल्याने काहीच पर्याय उरला नव्हता. त्यांनी तातडीने लोणी काळभोर पोलिस ठाणे गाठले व तेथील अधिकाऱ्यांकडे मदतीची विनंती केली..या अनुषंगाने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कृष्णा बाबर, पो. शि. राहुल कर्डीले आणि पो. शि. प्रशांत सुतार यांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून रिक्षाचा तपास सुरू केला..दरम्यान, रिक्षाचालक मोहन गणपती चंदनशिवे (वय ३२, रा. धुमाळमळा, थेऊर फाटा, कुंजीरवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे) यांनी स्वतः अर्थ पिंपरे यांना संपर्क केला. पिंपरे यांनी भाडे गूगल पे द्वारे भरले होते, त्या व्यवहाराच्या ट्रान्झक्शन आयडीच्या आधारे त्यांनी मित्राच्या मदतीने पिंपरे यांचा मोबाईल क्रमांक व इन्स्टाग्राम अकाऊंट शोधून काढले व संपर्क साधला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.त्यानंतर त्यांनी लॅपटॉपसह बॅग परत केली. रिक्षाचालक चंदनशिवे यांचे प्रामाणिकपणाचे व माणुसकीच्या भावनेने प्रेरित हे कार्य अत्यंत स्तुत्य असून, लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याच्या वतीने त्यांचा सत्कार करून त्यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.