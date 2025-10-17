सोलापूर

Rickshaw Driver Honesty: 'प्रवाशाचा लॅपटॉप परत करत रिक्षाचालकाने दिले माणुसकीचे दर्शन'; रिक्षाचालकाच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक

Humanity on Display: बकोरी फाटा येथे उतरल्यावर घाईगडबडीत त्यांची लॅपटॉपची बॅग रिक्षामध्येच विसरली. थोड्या वेळाने हे लक्षात आल्यानंतर त्यांच्याकडे रिक्षाचा क्रमांक नसल्याने काहीच पर्याय उरला नव्हता. त्यांनी तातडीने लोणी काळभोर पोलिस ठाणे गाठले व तेथील अधिकाऱ्यांकडे मदतीची विनंती केली.
Rickshaw driver returns passenger’s laptop, displaying honesty and gaining public admiration.

Rickshaw driver returns passenger’s laptop, displaying honesty and gaining public admiration.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन: रिक्षामध्ये विसरलेली लॅपटॉपची बॅग परत करत एका रिक्षाचालकाने माणुसकीचे आणि प्रामाणिकपणाचे उत्कृष्ट उदाहरण सादर केले आहे. ही घटना लोणी काळभोर परिसरात घडली असून, रिक्षाचालकाच्या या कार्याचे परिसरात कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
driver
district
Laptop
Rickshaw
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com