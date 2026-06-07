सोलापूर

Karmala News: सावडीत धक्कादायक प्रकार; मानसिक आजारी व्यक्ती १२ वर्षांपासून साखळदंडात, मानवतेला फासला काळिमा..

Mentally ill man allegedly chained for 12 years in Savadi village: १२ वर्षांपासून साखळदंडात कैद मानसिक रुग्ण; ग्रामस्थांचा जिल्हाधिकाऱ्यांपासून मानवी हक्क आयोगापर्यंत धाव, तातडीच्या उपचारांसह निष्पक्ष चौकशीची मागणी
Outrage in Karmala Taluka: Villagers Demand Rescue of Mentally Ill Man Kept Restrained

Outrage in Karmala Taluka: Villagers Demand Rescue of Mentally Ill Man Kept Restrained

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सकाळ वृत्तसेवा
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करमाळा : सावडी (ता. करमाळा) येथील मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या एका व्यक्तीला गेल्या १२ वर्षांपासून साखळीने बांधून ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित व्यक्तीची सुटका करावी आणि त्याला तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

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