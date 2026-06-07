Karmala News: सावडीत धक्कादायक प्रकार; मानसिक आजारी व्यक्ती १२ वर्षांपासून साखळदंडात, मानवतेला फासला काळिमा..

करमाळा : सावडी (ता. करमाळा) येथील मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या एका व्यक्तीला गेल्या १२ वर्षांपासून साखळीने बांधून ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित व्यक्तीची सुटका करावी आणि त्याला तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.यासंदर्भात ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस प्रशासन तसेच मानवी हक्क आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित व्यक्तीला आवश्यक उपचार मिळावेत आणि संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे..ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्तीवर वेळेवर आणि योग्य वैद्यकीय उपचार न झाल्याने त्याची मानसिक स्थिती अधिकच बिघडली आहे. दीर्घकाळ एका जागी साखळीने बांधून ठेवल्यामुळे स्वच्छतेचे प्रश्न निर्माण झाले असून, परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..तसेच संबंधित व्यक्तीकडून वारंवार आरडाओरडा, शिवीगाळ आणि नागरिकांना धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत अनेक वेळा सावडी ग्रामपंचायतीला तोंडी माहिती देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे..गेली दहा-पंधरा वर्षांपासून संबंधित रुग्णाला एका पत्राच्या खोलीमध्ये दाव्याने बांधून ठेवले जाते. एखाद्या माणसाला जनावरापेक्षाही भयंकर पद्धतीने वागवणे ही गोष्ट आमच्यासारख्याला पाहवत नाही. याबाबत संबंधित मनोरुग्णाला माणसाप्रमाणे वागणूक मिळणे गरजेचे आहे. याबाबत अनेक वेळा तक्रारी केल्या; मात्र कुणीही अद्याप दखल घेतलेली नाही.- सुनील काळे, ग्रामस्थ, सावडी, ता. करमाळा.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सावडी येथील मनोरुग्णासंदर्भात माहिती मिळाली आहे. या रुग्णाला तत्काळ योग्य उपचार कशा पद्धतीने मिळतील याबाबत प्रयत्न करणार आहे.- शिल्पा ठोकडे, तहसीलदार, करमाळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.