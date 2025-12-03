सोलापूर

Solapur News: 'मोडनिंबमधील उपोषण आश्वासनानंतर मागे'; बसस्थानकातील सुविधांबाबत प्रदीप गिड्डे यांचे आंदोलन..

Modnimb protes: मोडनिंब बसस्थानकातील वाढत्या गैरसोयींमुळे नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना वाढत होती. प्रवाशांसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, आसरा शेड, बस वेळापत्रक यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव असल्याने दैनंदिन प्रवास त्रासदायक झाला होता.
Public Facility Protest in Modnimb Ends as Assurances Given to Activist

मोडनिंब : मोडनिंब बसस्थानकातील प्रवाशांच्या गैरसोई दूर करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाकडे निवेदनाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मागण्यांकडे राज्य परिवहन विभागाकडून दुर्लक्ष केल्याने मोडनिंब येथील प्रदीप गिड्डे यांनी सोमवारी (ता. १) उपोषण केले होते. सायंकाळी उशिरा सोलापूर विभाग नियंत्रकांच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.

