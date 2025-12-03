Solapur News: 'मोडनिंबमधील उपोषण आश्वासनानंतर मागे'; बसस्थानकातील सुविधांबाबत प्रदीप गिड्डे यांचे आंदोलन..

मोडनिंब : मोडनिंब बसस्थानकातील प्रवाशांच्या गैरसोई दूर करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाकडे निवेदनाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मागण्यांकडे राज्य परिवहन विभागाकडून दुर्लक्ष केल्याने मोडनिंब येथील प्रदीप गिड्डे यांनी सोमवारी (ता. १) उपोषण केले होते. सायंकाळी उशिरा सोलापूर विभाग नियंत्रकांच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले..Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.प्रदीप गिड्डे यांच्या वतीने रात्रीच्या वेळी सर्व बस स्थानकात याव्यात, कायमस्वरूपी दोन आगार व्यवस्थापकांची नेमणूक व्हावी, स्थानक परिसरात स्वच्छतागृह पिण्याचे पाणी आदी मूलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात आदी मागण्या होत्या..मोडनिंब येथील प्रवाशांना नेहमीच परिवहन विभागाच्या गलथान कारभाराचा फटका बसत आहे. मोडनिंब बसस्थानकात दिवसभरात ५० ते ६० बस येतात. त्यामुळे प्रवाशांना प्रतीक्षा करावी लागते. रात्रीच्या वेळ बसस्थानकापासून किलोमीटर अंतरावर आदर्शनगर परिसरात प्रवाशांना वाहक सोडून पुढे जातात. .माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .त्यामुळे रात्री अपरात्री येणाऱ्या प्रवाशांना अंधारातून चालत यावे लागते. विभाग नियंत्रक अमोल गोंजारी, कुर्डुवाडी आगारप्रमुख रत्नाकर लाड यांनी लेखी पत्र दिल्यामुळे सायंकाळी उशिरा उपोषण माघारी घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.