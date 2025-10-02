सोलापूर

Crime News : पत्नीचा खून करून पतीनेही गळफास घेत संपविले जीवन

चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीचा खून करून पतीनेही गळफास घेत संपविले जीवन.
सकाळ वृत्तसेवा
मंद्रूप - चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीचा खून करून पतीनेही गळफास घेत संपविले जीवन. औराद (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे बुधवारी (ता. १) रात्री घडली.

