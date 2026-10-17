Mangalwedha Crime : जवळ झोपून न देणाऱ्या पत्नीचा रॉकेलने पेटवून खून; पतीस शिक्षा

मंगळवेढा - पत्नी जवळ का झोपू दिले नाही, तुला जीवेच मारतो असे म्हणून अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून देणाऱ्या विष्णू आलदर (रा. खुपसंगी) याला तेरा वर्षानंतर पंढरपूरचे अति. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हिंम्मत मनवर यांनी जन्मठेप व 10 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली..या प्रकरणाची सविस्तर हकीकत असे की, मौजे खुपसंगी येथे आरोपी विष्णू आणि त्याची पत्नीत नेहमी वाद होत असे. 13 जून 2012 रोजी 6 वा. पत्नी घरी एकटी असताना विष्णूने तिला-मला तुझ्या जवळ झोपू का देत नाहीस, तुला जिवे मारतो असे म्हणत थेट अंगावर रॉकेल ओतले आणि काडी लावली. या घटनेत पत्नीचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता..तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील चव्हाण यांनी करून दोषारोपपत्र दाखल केले.दरम्यान गुन्ह्यात मयत पत्नीचा मरण्यापूर्वी दिलेला जबाब सगळ्यात महत्त्वाचा ठरला. सरकार पक्षातर्फे 11 साक्षीदार तपासले त्यात मृत पत्नीचे आई- वडील,मृत्यूपूर्व जबाब नोंदवणारे स. पो. फौ. हरिदास वागज व परिमंडल अधिकारी युनूस शेख, शवविच्छेदन करणारे डॉ. विनोद राठोड, तपासी अधिकारी सुनील चव्हाण, ठाणे अंमलदार रणजितसिंग परदेशी, PSI विलास राठोड, मुदेमाल कारकून अनंत मस्के आरोपीतर्फे बचावासाठी डॉ. ऋतिक जयकर यांना साक्षीदार म्हणून आणले होते..न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे नूतन जिल्हा सरकारी वकील अॅड. आनंद कुर्डुकर, अॅड. सारंग वांगीकर, अॅड. शांतीनाथ दुलंगे, अॅड. गंगाधर रामपूरे यांनी युक्तिवाद केला. पोलीस उपविभागीय अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपूजे व पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोर्ट पैरवी अंमलदार पो. कॉ. मुसा मुलाणी यांनी संपूर्ण कोर्ट कामकाज सांभाळले. सर्व साक्षी-पुरावे पाहून न्यायाधीशांनी आरोपी विष्णू आलदर याला भा. द. वि. कलम 302 अन्वये दोषी धरून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.