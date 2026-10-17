सोलापूर

Mangalwedha Crime : जवळ झोपून न देणाऱ्या पत्नीचा रॉकेलने पेटवून खून; पतीस शिक्षा

पत्नी जवळ का झोपू दिले नाही, तुला जीवेच मारतो असे म्हणून अंगावर रॉकेल ओतून पतीने पत्नीला पेटवून दिले होते.
Court

Court

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - पत्नी जवळ का झोपू दिले नाही, तुला जीवेच मारतो असे म्हणून अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून देणाऱ्या विष्णू आलदर (रा. खुपसंगी) याला तेरा वर्षानंतर पंढरपूरचे अति. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हिंम्मत मनवर यांनी जन्मठेप व 10 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

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