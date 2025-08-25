सोलापूर

आनंदाची बातमी! 'साेलापुरात आयटीपार्कसाठी उद्याेजकच जागा निवडणार'; हैदराबाद, पुण्यातील उद्योजकांचा लवकरच दौरा

Solapur IT Park; शासकीय जागा शोधण्याची मोहीम सुरू असताना दुसरीकडे कुंभारी येथील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी जागेचा पंचनामा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे, पण त्यापूर्वीच उद्योजकांकडून जागेची पाहणी करण्यात येणार आहे.
Entrepreneurs to select site for Solapur IT Park; Hyderabad & Pune investors to tour soon.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सोलापुरात आयटी पार्कसाठी जागा शोधाच्या हालचाली सुरू आहेत. सध्‍या जी जागा उपलब्ध आहे, ती जागा अंतिम करण्यासाठी लवकरच हैदराबाद व पुणे येथील नामवंत उद्योजक येणार आहेत. त्यांच्या पसंतीनंतरच आयटी पार्कसाठी जागेची अंतिम निवड केली जाणार आहे. पण, या उद्योजकांचा दौरा खूपच गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. जागा पाहणीनंतर एक बैठकही होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही.

