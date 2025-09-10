सोलापूर

Hyderabad Gazette : बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करा: मिथुन राठोड यांची मागणी; १७ सप्टेंबरला सोलापुरात मोर्चा

Banjara Society Seeks Hyderabad Gazette Benefits: आंध्रा तेलंगणामध्ये एस.टी. प्रवर्गात कर्नाटकमध्ये एस सी. प्रवर्गात, गुजरात व हरियाणामध्ये ओबीसी, दिल्लीत एससी तर महाराष्ट्रामध्ये व्ही. जे. प्रवर्गामध्ये समावेश आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करून त्यांना अनुसूचित जमाती (एसटी) मधून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सेवा फाउंडेशनचे मिथुन राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. या मागणीसाठी बुधवारी (ता. १७) बंजारा समाजाच्या वतीने सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहितीही राठोड यांनी दिली.

