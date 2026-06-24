सोलापूर

SSC Result 2026 : 'माझे गुण १०० टक्केच आहेत! दहावी बोर्डाच्या पुनर्मुल्यांकनात मिळवले १०० टक्के गुण

९९.४० टक्क्यांवर न थांबलेली जिद्द...; टेंभुर्णीच्या अद्याने आत्मविश्वासाला दिले यशाचे रूप.
SSC student celebrates 100 percent marks after revaluation

SSC student celebrates 100 percent marks after revaluation

sakal

किरण चव्हाण
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माढा - दहावीचा निकाल लागला आणि घरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मुलीला ९९.४० टक्के गुण मिळाले होते. माढा तालुक्यात आणि सोलापूर जिल्ह्यात ती प्रथम आली होती. नातेवाईकांचे फोन, अभिनंदनाचा वर्षाव आणि कौतुकाचे संदेश सुरू होते. बहुतेकांसाठी हा क्षण समाधानाचा असता. पण त्या घरात एक मुलगी मात्र शांत होती.

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