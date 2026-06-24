SSC Result 2026 : 'माझे गुण १०० टक्केच आहेत! दहावी बोर्डाच्या पुनर्मुल्यांकनात मिळवले १०० टक्के गुण

माढा - दहावीचा निकाल लागला आणि घरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मुलीला ९९.४० टक्के गुण मिळाले होते. माढा तालुक्यात आणि सोलापूर जिल्ह्यात ती प्रथम आली होती. नातेवाईकांचे फोन, अभिनंदनाचा वर्षाव आणि कौतुकाचे संदेश सुरू होते. बहुतेकांसाठी हा क्षण समाधानाचा असता. पण त्या घरात एक मुलगी मात्र शांत होती..तिच्या मनात एकच विचार घोळत होता. 'माझे गुण १०० टक्केच आहेत!' हा अहंकार नव्हता. हा अति आत्मविश्वासही नव्हता. हा होता स्वतःच्या मेहनतीवर, अभ्यासावर आणि उत्तरपत्रिकांवर असलेला नितांत विश्वास.ही कहाणी आहे. टेंभुर्णी येथील महात्मा फुले विद्यालयाची विद्यार्थिनी अद्या सिद्धेश्वर शिंदे हिची. एका सामान्य ग्रामीण कुटुंबातील या विद्यार्थिनीने असामान्य धाडस दाखवत पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला आणि अखेर संपूर्ण महाराष्ट्राला थक्क करणारा निकाल मिळवला. पुनर्मूल्यांकनानंतर तिला सर्व विषयांत पैकीच्या पैकी गुण मिळाले आणि ती तब्बल १०० टक्के गुणांसह महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाची मानकरी ठरली..एका गुणासाठी नव्हे, न्यायासाठीची लढाई दहावीच्या परीक्षेत ९९.४० टक्के गुण मिळणे हेच अनेक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. मात्र अद्याने मिळालेल्या गुणांकडे केवळ आकडे म्हणून पाहिले नाही. तिने आपल्या उत्तरपत्रिका आठवल्या. अभ्यासासाठी घेतलेली मेहनत आठवली. प्रत्येक प्रश्नाचे दिलेले अचूक उत्तर तिच्या डोळ्यासमोर होते.तिला खात्री होती की, मूल्यमापनात कुठेतरी काहीतरी राहून गेले आहे. अनेकदा विद्यार्थी किंवा पालक पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेताना घाबरतात. गुण कमी होण्याची भीती असते. पण अद्या आणि तिच्या कुटुंबीयांनी भीतीपेक्षा सत्यावर विश्वास ठेवला. त्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला आणि त्या निर्णयाने इतिहास घडवला..बेंबळे गावातून महाराष्ट्राच्या शिखरावरमाढा तालुक्यातील बेंबळे हे साधे ग्रामीण गाव. शहरातील अत्याधुनिक सुविधा नाहीत, महागड्या कोचिंग क्लासेस नाहीत, स्पर्धेचे झगमगते वातावरण नाही. पण आहे मेहनतीची परंपरा, शिक्षणाबद्दलचा आदर आणि मोठी स्वप्ने पाहण्याचे धैर्य.याच मातीत वाढलेल्या अद्याने दाखवून दिले की, यशाचे शिखर गाठण्यासाठी पत्ता शहराचा असण्याची गरज नसते; गरज असते ती जिद्दीची. तिच्या यशाने आज बेंबळे गावाचा प्रत्येक ग्रामस्थ अभिमानाने भरून आला आहे. गावातील मुला-मुलींना आता एक नवीन आदर्श मिळाला आहे..पत्रकाराच्या मुलीने दिला सत्यासाठी लढण्याचा संदेशअद्याचे वडील सिद्धेश्वर शिंदे हे पत्रकार आहेत. एमफील सह त्यांनी उच्च शिक्षण घेतले आहे. आई अनुराधा यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाले आहे. समाजातील प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या पत्रकाराच्या घरात वाढलेल्या मुलीनेही आपल्या गुणवत्तेचा न्याय मिळवण्यासाठी संघर्षाचा मार्ग निवडला. आई अनुराधा शिंदे यांनीही मुलीच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवत तिला सतत प्रोत्साहन दिले. हे यश केवळ अद्याचे नाही; ते एका कुटुंबाच्या विश्वासाचे, त्यागाचे आणि पाठबळाचेही आहे..विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणेचा धडाअद्याची कहाणी विद्यार्थ्यांना एक महत्त्वाचा संदेश देते. मेहनत केली असेल, प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले असतील आणि आपल्या कामावर विश्वास असेल तर योग्य हक्कासाठी उभे राहण्याचे धैर्य ठेवले पाहिजे. ९९.४० टक्क्यांवर समाधानी न राहता तिने स्वतःच्या गुणवत्तेवर विश्वास ठेवला. आज त्याच विश्वासाने तिला महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च स्थानावर नेऊन बसवले आहे..हा विजय नेमका कुणाचा? हा विजय एका विद्यार्थिनीचा आहे.हा विजय तिच्या पालकांच्या विश्वासाचा आहे. हा विजय ग्रामीण भागातील गुणवत्तेचा आहे. हा विजय जिद्दीचा आहे.आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा विजय स्वतःवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आहे.आज अद्या शिंदे महाराष्ट्रात प्रथम आली आहे. उद्या तिची ही यशोगाथा हजारो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना नवी दिशा देणार आहे. कारण काही वेळा यश गुणांमध्ये मोजले जात नाही. ते मोजले जाते स्वतःवर असलेल्या विश्वासात असेच म्हणावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.