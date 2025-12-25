Solapur News: सुंच आठ वर्षांपासून चालवत होता किडनी विक्रीचे रॅकेट; एका किडनीमागे सव्वा कोटी, मुलीच्या वडिलांनीही दिला होता नकार!

-श्रीनिवास दुध्याल \t Solapur Kidney Racket : किडनी विक्री रॅकेटमधील रामकृष्ण सुंचू हा मागील ८ वर्षांपासून किडनी विक्री रॅकेट चालवत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. आठ वर्षांपूर्वी सुंचू याने विडी घरकुलमधील एका मुलीला लग्नाची मागणी घातली होती. त्यावेळी मुलीच्या वडिलांना सुंचू याच्या संपत्तीचा संशय आला होता. त्यामुळे त्यांनी मुलगी देणार नाही असे सांगितले होते. त्यावरून सुंचू हा किमान ८ वर्षांपासून रॅकेट चालवत असावा, असे स्पष्ट होत आहे.किडनी तस्करीत सापडल्यानंतर रामकृष्णच्या संपत्तीची आणि केलेल्या धार्मिक मदतीची परिसरात चर्चा आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.सोलापुरात स्थायिक झाल्यानंतर परिसरातील एका मुलीला लग्नासाठी मागणी घातली होती. मुलीच्या कुटुंबीयांना ‘उद्या जर त्याची अवैध कृत्ये उघड झाली, तर माझ्या मुलीचे भविष्य काय?’ असा विचार करत त्यांनी घेतलेला निर्णय दूरदर्शी ठरल्याची चर्चा आहे. रामकृष्णने तपासात आपण १६ किडन्या विकल्याचे सांगितले असून, प्रत्येक किडनीमागे एक लाख कमिशन मिळाल्याचे सांगितले. मात्र एका किडनीसाठी एक ते सव्वा कोटी रुपये समोरच्या पार्टीकडून घेतले जात असावे, त्यातील सात-आठ लाख रुपये किडनी देणाऱ्या व्यक्तीला देऊन उर्वरित रक्कम रॅकेटमधील सदस्यांत वाटली जात असावी, रामकृष्णला त्यात किमान ५० लाख रुपये तरी मिळत असावेत अशी चर्चा आहे. ‘फक्त एक लाख रुपये कमिशन घेऊन कोट्यवधींची मालमत्ता कशी उभी राहू शकते?’ हा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत. घराजवळील मुलीच्या नातेवाईकांनी नकार दिल्यानंतर पुढे परगावच्या एका मुलीसोबत त्याने विवाह केला..ठेवीदारांना दिली रक्कमरामकृष्णची अशोक चौक परिसरात ‘राधामाधव’ नावाने फायनान्स कंपनी आहे. भावजी त्याचे काम पाहत आहेत. रामकृष्णला अटक झाल्यानंतर काही तासांत ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत केल्या आहेत..अवैध धंद्यांत असल्याची कुजबूजरामकृष्ण कोणाशीही फारसा बोलत नसे. मात्र धार्मिक उपक्रमांत नेहमी पुढे असायचा. त्यामुळे ‘तो असं कसं करू शकतो?’ हा प्रश्न घरकुल परिसरात सर्वत्र ऐकू येत आहे. दुसरीकडे, ‘एखादा मोठा व्यवसाय, हवाला, स्मगलिंग किंवा अन्य अवैध धंदे करत असावा,’ अशी कुजबूजही होती..धार्मिकतेचा मुखवटावैष्णवी देवी मंदिरासाठी ३० लाख रुपये खर्चून मंदिर बांधकामासाठी पुढाकार घेतल्याची माहिती आहे. दोन वर्षांपासून त्याच्याकडून दसऱ्याला महाप्रसादाचे आयोजन करतो. आईच्या इच्छेखातर देवकीनंदन महाराजांचे प्रवचनाचे आयोजन केले. यासाठी ७५ लाख रुपये खर्च झाल्याची चर्चा आहे..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...कोट्यवधींची संपत्ती आणि प्रश्नचिन्हेप्रियदर्शनी नगरात त्याचा बंगला आहे. याच परिसरात १५ ते २० प्लॉट व घरे विकत घेतली असून, त्याची किंमत दोन ते तीन कोटींच्या घरात सांगितली जाते. अय्यप्पा स्वामी मंदिर परिसरात त्याने सुमारे तीन एकर जागा विकत घेतली असून, तिची किमतही तीन कोटींच्या घरात जाते. या बंगल्यात तो, त्याची आई, भाऊ, वहिनी, पत्नी आणि दोन मुलींसह राहतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.