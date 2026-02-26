सोलापूर

Solapur News: चक्क.. सरकारी जागांची खरेदी-विक्री; आ. विजय देशमुखांनी विधानसभेत उठवला आवाज, साेलापूर जिल्ह्यात नेमकं काय घडलं!

MLA Vijay Deshmukh speaking in the Maharashtra Assembly over Solapur land issue: सोलापूरमध्ये सरकारी जागांची बेकायदा खरेदी-विक्री; चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : मंजूर लेआऊटमधील खुल्या जागांची बेकायदा खरेदी-विक्री व्यवहार होत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले. अशा १० तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त होत्या. यापैकी २ तक्रारीमध्ये व्यवहार झालेल्या २ नोंदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार विजय देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिले आहे.

