Solapur News:'शाळेचे अनधिकृत बांधकाम पाडले'; नवजीवन इंग्लिश मीडिअमवर महापालिकेची कारवाई

सोलापूर: मजरेवाडी येथील आपलानगरातील नवजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूलची अतिक्रमित भिंत जेसीबीने पाडून टाकण्याची कारवाई मंगळवारी करण्यात आली. ही कारवाई करताना मोठा विरोध झाला. मात्र, पोलिसांनी हस्तक्षेप करत चारजणांना ताब्यात घेतले. महापालिका बांधकाम, नगररचना व अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाकडून मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली..आपलानगर परिसरात नवजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे. या शाळेने मूळ बांधकाम आराखड्याच्या बाहेर जाऊन रस्त्यावर संरक्षक भिंत व पत्राशेड असलेले कार्यालय उभारले होते. हे अतिक्रमण काढून टाकण्याबाबत महापालिकेकडून यापूर्वी नोटीस देण्यात आली होती. मात्र शाळेने स्वतःहून अतिक्रमण काढून घेतले नाही. त्यामुळे मंगळवारी महापालिकेच्यावतीने ही कारवाई करण्यात आली. एमआयडीसी पोलिस ठाणे तसेच अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली. .सकाळी कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे पथक शाळेजवळ गेले असता संबंधित लोकांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. काही महिला तसेच विद्यार्थ्यांकडूनदेखील विरोध झाला. मात्र, पोलिसांनी कारवाईत हस्तक्षेप करणाऱ्या चारजणांना ताब्यात घेतले. यानंतर बंदोबस्तात शाळेची संरक्षक भिंत जेसीबीने पाडण्यात आली. या कारवाईमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, पोलिसांच्या योग्य बंदोबस्तामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही..कार्यालय काढण्यास दोन दिवसांची मुदतपत्राशेडमधील कार्यालय काढून टाकण्यास दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास १० ऑक्टोबर रोजी कारवाई करण्यात येईल, अशी सूचना महापालिकेकडून देण्यात आली आहे..