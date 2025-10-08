सोलापूर

Solapur News:'शाळेचे अनधिकृत बांधकाम पाडले'; नवजीवन इंग्लिश मीडिअमवर महापालिकेची कारवाई

Municipal Crackdown: आपलानगर परिसरात नवजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे. या शाळेने मूळ बांधकाम आराखड्याच्या बाहेर जाऊन रस्त्यावर संरक्षक भिंत व पत्राशेड असलेले कार्यालय उभारले होते. हे अतिक्रमण काढून टाकण्याबाबत महापालिकेकडून यापूर्वी नोटीस देण्यात आली होती.
Solapur Municipal Corporation demolishes unauthorized structure of Navjeevan English Medium School after finding construction violations.

Solapur Municipal Corporation demolishes unauthorized structure of Navjeevan English Medium School after finding construction violations.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मजरेवाडी येथील आपलानगरातील नवजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूलची अतिक्रमित भिंत जेसीबीने पाडून टाकण्याची कारवाई मंगळवारी करण्यात आली. ही कारवाई करताना मोठा विरोध झाला. मात्र, पोलिसांनी हस्तक्षेप करत चारजणांना ताब्यात घेतले. महापालिका बांधकाम, नगररचना व अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाकडून मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
school
Education Department
Municipal Corporation
Action
district
Construction Department
Demolition
Solapur
Illegal structures demolition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com