Solapur Encroachment: १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा हटवले मंदिरांच्या जागेतील कृत्रिम थडगे; साेलापूर अतिक्रमण विभागाची कारवाई; पोलिसांचा कानाडोळा!

सोलापूर: महापालिकेच्या अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाने शनिवार पेठेतील मंदिरांच्या जागेवरील कृत्रिम थडगे १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा हटवले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बांधलेल्या पोशम्मा आणि मरिआई या दोन मंदिरांच्या मध्ये धार्मिक तेढ उत्पन्न होईल अशा प्रकारचे बांधकाम होत असल्याची तक्रार देवस्थानने दिली होती. .त्यानुसार महापालिकेने १३ एप्रिल रोजी मोठ्या बंदोबस्तात अतिक्रमण हटवले होते. पण त्यानंतर चारच दिवसांत त्याच ठिकाणी दगडाला थडगे बनवण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. त्यामुळे अतिक्रमण प्रतिबंधकचे जगन्नाथ बनसोडे यांच्या पथकाने शनिवारी दुसऱ्यांदा बेकायदा कृत्रिम थडगे हटवले..शनिवार पेठेतील हा परिसर अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करीत अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाने दगडाचे कृत्रिम थडगे हटवून कडुनिंबाभोवतीचा सर्व आजोरा उचलून नेला. शनिवार पेठेतील पोशम्मा मंदिर परिसरात वारंवार अतिक्रमणाचे प्रकार होत आहेत. .या अतिक्रमणाविरोधात काही संघटनांनी पोलिसांना निवेदन देण्यासाठी गेल्यानंतर पोलीस निरीक्षकांनी निवेदन स्वीकारले नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. धार्मिक दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असलेल्या या भागात अतिक्रमण करणाऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यास पोलिसांकडून टाळाटाळ होत असल्याचे पुढे आले आहे..या मंदिर परिसराला संरक्षक भिंत नसल्याने या ठिकाणी कोणीही येत आहे. या मंदिर परिसरात झालेले अतिक्रमण दोन वेळा काढले आहे. महापालिकेची परवानगी घेऊन या मंदिर परिसराला संरक्षक भिंत बांधून घ्यावी, अशा सूचना आम्ही पोशम्मा देवस्थान ट्रस्टला केल्या आहेत. संरक्षक भिंत बांधल्यास भविष्यात अतिक्रमणाचा प्रश्न येणार नाही.- शिवाजी राऊत, पोलिस निरीक्षक, जेलरोड, सोलापूर.