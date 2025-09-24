Ajit Pawar : नियमावर बोट न ठेवता शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा व अहवाल शासनाला द्या

मोहोळ - सिना नदीला आलेल्या पुरामुळे मोहोळ तालुक्याततील विविध गावातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्याचे पंचनामे तातडीने करून लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देऊ असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. लांबोटी, ता. मोहोळ येथे सीना नदीच्या पुराची पाहणी करण्यासाठी ते बुधवार ता. 24 रोजी आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते..यावेळी मोहोळचे आमदार राजू खरे, सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील, जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, तत्कालीन तालुका अध्यक्ष प्रकाश चवरे, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, मोहोळचे तहसीलदार सचिन मुळीक आदी मान्यवर उपस्थित होते.उपमुख्यमंत्री पवार सुमारे वीस मिनिटे लांबोटीच्या पुलावर होते. त्यांनी पाऊस किती पडला आहे, सध्या पाणी किती येत आहे, यासह अन्य अडचणीची माहिती घेतली. त्यावेळी त्यांनी 65 मिलिमीटरची अट न लावता जिथे नुकसान झाले आहे, तेथील पंचनामे तातडीने करा असे आदेश प्रशासनाला दिले..65 मिलिमीटरची अट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून ती शिथिल करण्याचा प्रयत्न करू, पूर ओसरताच सर्व ठिकाणी तातडीने पंचनामे करावे, आणि लवकरात लवकर अहवाल प्रशासनाला द्यावा. असे आदेश त्यांनी दिले..शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी 40 हजार रुपये खर्च द्यावा, तसेच जनावरे वाहून जाऊन दगावली आहेत. बाजार भावाप्रमाणे जनावरांच्या किमती लाखाच्या घरात आहेत. दहा ते पंधरा हजार रुपयांनी त्यांचे भागणार नाही. बाजार भावाच्या 60 ते 40 टक्के रक्कम द्यावी तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी कृषी विभागाकडून पूर्ववत सपाटीकरण करून द्याव्यात.- राजन पाटील, अध्यक्ष सहकार परिषद (राज्य मंत्री दर्जा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.