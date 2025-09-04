Teachers Day 2025: समाजासाठी शिक्षक किती महत्त्वाचे आहेत?

प्रा. तात्यासाहेब काटकर, अकलूजSolapur: मला अनेकदा अशा शिक्षकांबद्दल प्रश्न पडतो, ज्यांनी आइन्स्टाईन आणि अब्राहम लिंकन यांसारख्या प्रसिद्ध लोकांना शिक्षण दिले. हे शिक्षक त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रसिद्धी आणि यश मिळविण्यासाठी प्रेरित करण्यासाठी विशेष पात्र होते का? की हे शिक्षक केवळ भाग्यवान होते, ज्यांना प्रतिभावान विद्यार्थी मिळाले? याचे उत्तर शोधणे सोपे नसेल. .‘शिक्षण हा असा व्यवसाय आहे जो इतर सर्व व्यवसाय शिकवतो’. प्रत्येक यशस्वी अभियंता किंवा डॉक्टरच्या मागे एक शिक्षक असतो. शिक्षक हा अशी व्यक्ती असते जो अभियंता किंवा डॉक्टर बनवतो, जो आपल्याला नैतिक मूल्ये शिकवतो, जो आपल्याला प्रोत्साहन देतो. भारतीय संस्कृतीत आपण देवांपेक्षा शिक्षकांची जास्त प्रशंसा करतो..समाजात शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आणि मौल्यवान आहे. ते एका सुदृढ आणि प्रगतिशील समाजाच्या मुख्य आधारस्तंभांपैकी एक आहेत. ते अध्यापनाचे वजन आणि जबाबदारी उचलतात आणि पालकांव्यतिरिक्त, ते मुलांसाठी ज्ञान आणि मूल्यांचे मुख्य स्रोत आहेत. असे म्हटले जाते, की शिक्षक आपले भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आजकाल अभियंता किंवा डॉक्टर असणे चांगले मानले जाते, परंतु शिक्षकांशिवाय ते जिथे आहेत तिथे पोहोचू शकले नसते. शिक्षक त्यांच्याकडे असलेली माहिती सामायिक करतात. उलट, डॉक्टर आणि अभियंते त्यांची माहिती सामायिक करत नाहीत. आपल्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आणि कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी पुरेसे मजबूत बनवतात. ‘एक चांगला शिक्षक मेणबत्तीसारखा असतो, तो इतरांसाठी मार्ग उजळवण्यासाठी स्वतःला वापरतो.’.डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करतो, इंजिनिअर इमारती आणि यंत्रे बांधतो पण शिक्षक राष्ट्र घडवतो. आजचे तरुण विद्यार्थी हे कोणत्याही देशाचे नेते आणि भविष्याची आशा आहेत. ते राष्ट्राच्या बागेतील रोपे आहेत आणि शिक्षक हे माळी आहेत. ‘राष्ट्राच्या बागेला’ पाणी देऊन आणि तरुणांना दिशा देऊन, शिक्षक कोणत्याही देशाचा पाया रचतात. समाजाचे हे मशालवाहक आहेत.या स्पर्धेच्या जगात आपण सर्वजण मोठे होऊ इच्छितो आणि डॉक्टर, अभियंते, व्यावसायिक, अधिकारी इत्यादी बनू इच्छितो. पण आपल्यापैकी कितीजण शिक्षक बनू इच्छितात? जरी शिक्षक समाजात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात, तरी आपल्यापैकी बहुतेक जण इतर करिअर करण्यास प्राधान्य देतात. शिक्षकांशिवाय समाजाची कल्पना करणे अशक्य आहे. एच. जी. वेल्स यांच्या शब्दांत ‘शिक्षक हा इतिहासाचा खरा निर्माता आहे’. आपल्या जीवनाला आकार देण्याचे तीन मुख्य घटक म्हणजे देव, आपले पालक आणि आपले शिक्षक असे म्हणतात. .आपले पालक आपले प्राथमिक शिक्षक आहेत. ते आपल्याला जीवनातील मूलभूत गोष्टी शिकवतात. परंतु, नंतर येणारे शिक्षक आपल्याला कायमचे ज्ञान देतात. त्यांचे संपूर्ण आयुष्य लहान मुलांना शिक्षित करण्यात आणि त्यांना प्रौढ आणि स्वतंत्र व्यक्ती बनवण्यात समर्पित असते. प्रत्येक शिक्षक त्याच्या/तिच्या पद्धतीने अद्वितीय असतो. काहींना कडकपणापेक्षा काळजी आवडते, तर काहींना सहजतेपेक्षा अडचण. आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत वेगवेगळे शिक्षक भेटतात, ते सर्व आपल्याला यश आणि आनंदाचा मार्ग दाखवतात.शिक्षकाच्या नजरेत प्रत्येक विद्यार्थी समान असतो. ते आपल्याला आपल्या सभोवतालच्या प्रत्येक गोष्टीपासून प्रेरणा कशी घ्यावी, हे शिकवतात. ते अनुशासनहीन विद्यार्थ्यांना सकारात्मक भावनेने हाताळतात आणि त्यांना बदलतात. ते कोणत्याही बदलाची अपेक्षा न करता ज्ञान पसरवतात. मानवांना घडवण्यातही त्यांची मोठी भूमिका आहे. जगातील सर्व सेलिब्रिटी, ज्यांनी शालेय जीवनातून उत्तीर्ण होऊन कठोर परिश्रमाने यशाची सर्वोच्च पातळी गाठली आहे, त्यांनी त्यांच्या शिक्षकांमुळेच हे साध्य केले आहे.शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील मार्गदर्शक शक्ती आहेत. शिक्षक मुलांना मूल्ये देतात, त्यांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करतात आणि समाजात चांगल्या शिक्षणाचे मुख्य योगदान देतात. शिक्षकांवर प्रेम आणि आपुलकी, चारित्र्य, क्षमता आणि नैतिक वचनबद्धता यांचा खोलवर परिणाम होतो. राष्ट्राला आशादायक भविष्य प्रदान करण्यासाठी समाजात शिक्षकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.