Teachers Day 2025: समाजासाठी शिक्षक किती महत्त्वाचे आहेत?

Teachers Day Special Article: समाजात प्रत्येक व्यवसायाचे एक विशिष्ट स्थान असते. डॉक्टर बरे करतात, अभियंते डिझाईन करतात आणि बँकर्स आपले पैसे हाताळतात. आज विद्यार्थी दशेत ज्ञान वाढवणे, प्रेरणा जागृत करणे आणि सर्जनशील विचारांना प्रोत्साहन देणे या सर्व महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या शिक्षकावर आहेत
सकाळ वृत्तसेवा
प्रा. तात्यासाहेब काटकर, अकलूज

Solapur: मला अनेकदा अशा शिक्षकांबद्दल प्रश्न पडतो, ज्यांनी आइन्स्टाईन आणि अब्राहम लिंकन यांसारख्या प्रसिद्ध लोकांना शिक्षण दिले. हे शिक्षक त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रसिद्धी आणि यश मिळविण्यासाठी प्रेरित करण्यासाठी विशेष पात्र होते का? की हे शिक्षक केवळ भाग्यवान होते, ज्यांना प्रतिभावान विद्यार्थी मिळाले? याचे उत्तर शोधणे सोपे नसेल.

