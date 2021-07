"या' कारणामुळे पोलिसांनी दाखल केला आमदार पडळकरांविरुद्ध गुन्हा !

By

आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या गाडीवर झालेल्या दगडफेकप्रकरणी गुरुवारी जोडभावी पेठ पोलिस स्टेशनमध्ये दोघा अनोळखी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सोलापूर : राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यावर आमदार गोपीचंद पडळकर (MLA Gopichand Padalkar) यांनी बुधवारी टीका केली होती. त्याचे पर्यावसान त्यांच्याविरुद्ध अनेकांनी सोशल मीडियातून राग व्यक्‍त केला. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावरून आमदार पडळकर हे घोंगडी बैठकीसाठी सोलापुरात आले होते. रात्री आठच्या सुमारास ते जोडभावी पेठ पोलिस ठाणे परिसरातील मड्डी वस्तीतील एसबीआय कॉलनीसमोरून जाताना दोन अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्या गाडीवर दगड फेकला. या प्रकरणी गुरुवारी जोडभावी पेठ पोलिस स्टेशनमध्ये दोघा अनोळखी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत संजय कणके (वय 42, रा. भवानी पेठ, सोलापूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. दरम्यान, जोडभावी पेठ पोलिसांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. (In Solapur, police have registered a case against MLA Gopichand Padalkar)

हेही वाचा: राष्ट्रवादीचा खरा चेहरा समोर आलाय - गोपीचंद पडळकर

कॉंग्रेसच्या "एकला चलो रे'च्या भूमिकेवरून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासह अन्य काही नेत्यांनी तिसऱ्या आघाडीसाठी दिल्लीतील काही नेत्यांची भेट घेतल्याची चर्चा असल्याबद्दल पत्रकारांनी पडळकरांना विचारले. त्यावर पडळकरांनी "रात्र गेली हिशेबात अन्‌ पोरगं नाही नशिबात' अशी टीका केली. तसेच शरद पवार हे भावी पंतप्रधान असे मी लहानपणापासून ऐकत आलो असून त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा. शरद पवार यांना मी मोठे मानत नसून राष्ट्रवादी ही साडेतीन जिल्ह्यांपुरतीची पार्टी आहे, अशीही टीका त्यांनी या वेळी केली होती. यानंतर पडळकर हे सोलापुरात भाजपचे नगरसेवक सुरेश पाटील यांच्या निवासस्थानी चहापाण्यासाठी आले होते. त्यानंतर त्यांनी आपल्या कारमधून (एमएच 10- डीएन 0007) जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोघा अनोळखींपैकी मागे बसलेल्या तरुणाने पडळकरांच्या गाडीवर दगड फेकला. कारची काच फोडून 25 हजार रुपयांचे नुकसान केले. त्याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या प्रकरणी दोघा अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा: परवानगी असलेल्या पालख्यांनाच मिळणार पंढरपुरात प्रवेश !

आमदार पडळकरांसह कार्यकर्त्यांवरही गुन्हा दाखल

दरम्यान, सोलापुरातील भवानी पेठ परिसरातील अक्कमहादेवी मंदिर, स्टेट बॅंक कॉलनी येथे झालेल्या घोंगडी बैठकीत कोरोना नियमांचे पालन करता गर्दी जमवली, सोशल डिस्टन्सिंग न ठेवता लोकांच्या जीवितेला धोका निर्माण होईल असे कृत्य केल्याचा गुन्हा आमदार पडळकर यांच्यासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात आयोजक संजय कणके, प्रकाश कारंडे, संजय पुजारी, राजू बंडगर, संतोष कारंडे, प्रकाश आनंदकर, रवी हाक्के, सचिन पाटील, समर्थ माशाळकर, अजय रूपनर, शरणू हांडे, परदेशी, बिपिन पाटील व इतर दहा ते पंधरा कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.