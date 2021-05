इम्युनिटी वाढवण्यासाठी गुळवेल, गवती चहा, काळ्या हळदीची वाढली मागणी ! जाणून घ्या यांचे गुणधर्म

By

वैराग (सोलापूर) : रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) चांगली ठेवण्यासाठी आयुर्वेदिक वनस्पती (Ayurvedic) तसेच गुणकारी वृक्षांचा फायदा होत आहे. या गुणकारी रोपांची लागवड करण्यास नागरिकांची पसंती वाढत असल्याचे मत नगर येथील प्रसिद्ध वैद्यकीय उपचार तज्ज्ञ डॉ. परेश विभूते (Dr. Paresh Vibhute) यांनी व्यक्त केले. वैराग (ता. बार्शी) येथे ते बोलत होते. (Increased demand for mulberry, herbal tea and black turmeric to boost immunity)

सध्या ग्रामीण भागात अशा वृक्षांना मागणी वाढली आहे. शहरातील नर्सरीमध्ये मिळणाऱ्या गवती चहा, गुळवेल, काळी हळद, तुळस, अश्वगंधा यांची मागणी वाढली आहे.

वैराग भागातील ग्रामीण ठिकाणी ऍग्रो नर्सरी व अन्य झाडांची लागवड करणाऱ्या नर्सरींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. एरव्ही पावसाळ्यात झाडे लावण्याकरिता नागरिक नर्सरीकडे वळतात. इतर कालावधीत झाडांच्या नर्सरीकडे दुर्लक्ष केले जाते. मागील एक वर्षापासून कोरोनाच्या या संकटकाळात इम्युनिटी वाढविणाऱ्या रोपांची मागणी वाढली आहे. यासोबतच अन्य पर्यायी वनस्पतींची मागणी आणि विक्री मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यामध्ये गवती चहा, काळी हळद, गुळवेल, तुळस, अश्वगंधा, अद्रक अशा रोपांची लागवड घरोघरी केली जात आहे. तसेच या औषधींचे सेवनही केले जात आहे.

इम्युनिटी वाढवणारी झाडे : गवती चहा, काळी हळद, गुळवेल, इन्सुलिन, सफेद मुसळी, मोहगुणी सीड इत्यादी.

ऑक्‍सिजन देणारी झाडे : आरेका फार्म, कडुनिंब, बांबू, युजा, मोरपंखी, ऍस्प्रा, ख्रिसमस ट्री ही ऑक्‍सिजन वाढीस उपयुक्त असतात.

रोपे व त्यांचे गुणधर्म...