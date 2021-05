"ओन्ली बेड अँड हॉस्पिटल !' व्हॉट्‌सऍप ग्रुपने वाचवले अनेक कोरोना रुग्णांचे प्राण

पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोना (Covid-19) संसर्गामुळे पंढरपूर (Pandharpur) व परिसरात हाहा:कार उडाला आहे. अशा संकट काळात जातिधर्माच्या भिंती पार करून गोरगरीब आणि मदतीसाठी व्याकूळ झालेल्या रुग्णांसाठी येथील मुस्लिम समाजातील मुज्जमिल कमलीवाले हा तरुण देवदूत ठरतोय. कमलीवाले या तरुणाने गत महिन्याभराच्या काळात कोरोना रुग्णांना वेळेवर मदत केल्यामुळे सुमारे शंभरहून अधिक रुग्णांचे प्राण वाचले आहेत. त्याच्या या सामाजिक कार्याची येथील प्रांताधिकारी सचिन ढोले व राष्ट्रवादीचे नेते भगीरथ भालकेंनी (Bhagirath Bhalke) दखल घेऊन कौतुक केले. (Kamaliwale, a drug dealer in Pandharpur, saved many lives through WhatsApp group)

मुज्जमील कमलीवाले यांचे पंढरपूर शहरातील कालिकादेवी चौक परिसरात मेडिकल दुकान आहे. पंढरपूर तालुक्‍यात कोरोनाचे संकट आल्यापासून त्यांनी कोरोना रुग्णांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. गेल्या महिनाभरापासून पंढरपूर शहर व तालुक्‍यात रुग्णसंख्येचा विस्फोट झाला आहे. शहरातील सर्व खासगी व सरकारी दवाखाने रुग्णांनी फुल्ल भरली आहेत. अनेक रुग्णांना ऑक्‍सिजन बेड व वेळेवर उपचार मिळाले नसल्यामुळे जीवाला मुकावे लागले आहे. अशा संकट काळात कोरोना रुग्णांना मदत मिळावी यासाठी त्यांनी "ओन्ली बेड अँड हॉस्पिटल' हा व्हॉट्‌सऍप ग्रुप तयार करून त्याद्वारे रुग्णांना मदत सुरू केली आहे.

या ग्रुपच्या माध्यमातून त्यांनी महिनाभराच्या काळात सुमारे 100 हून अधिक रुग्णांना विविध भागात ऑक्‍सिजन बेड आणि उपचार मिळवून देण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या या मदतीमुळे अनेक रुग्णांचे प्राण वाचले आहेत. श्री. कमलीवाले हे स्वतः सांगली, मिरज, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे आदी ठिकाणच्या हॉस्पिटलमधील डॉक्‍टरांशी संपर्कात राहून येथील रुग्णांना बेड आणि ऑक्‍सिजन मिळवून देण्यासाठी दिवस- रात्र प्रयत्न करतात.

दोन दिवसांपूर्वी एका रुग्णाला ऑक्‍सिजन बेडची गरज होती. ती गरज कमलीवाले यांच्या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपच्या माध्यमातून पूर्ण झाली. त्यामुळे त्या रुग्णाचे प्राण वाचले. ही माहिती येथील प्रांताधिकारी सचिन ढोले व राष्ट्रवादीचे नेते भगीरथ भालकेंना मिळाल्यानंतर त्यांनी कमलीवाले या तरुणाचे आभार व्यक्त करून सामाजिक कार्याचे कौतुक केले.

दीड वर्षापासून गरजूंची मदत

मागील दीड वर्षापासून श्री. कमलीवाले हे शहरातील लोकांमध्ये कोरोनाविषयी जनजागृती करण्याचे काम करत आहेत. यापूर्वी त्यांनी गरीब व गरजू लोकांना मास्क, आर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्या आणि सॅनिटायझरचे मोफत वाटप करून मदत केली आहे. पालावर आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना विविध सणावाराच्या निमित्ताने जेवण आणि कपडे भेट देऊन त्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम करतात. त्यांच्या या सामाजिक कार्याची माहिती मिळाल्यानंतर अलीकडेच राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील कमलीवाले यांचे कौतुक केले होते.