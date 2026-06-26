सोलापूर

Indian Navy selection: पंढरपूरचा सूर्यन मुकणे भारतीय नौदलात सब लेफ्टनंट; माढा-पंढरपूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

भारतीय नौदलात ‘सब लेफ्टनंट नेव्हल एअर ऑपरेशन्स ऑफिसर’ म्हणून सूर्यन मुकणे यांची निवड; पंढरपूर-माढा परिसराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
Suryan Mukne from Pandharpur selected as Sub-Lieutenant in Indian Navy

Suryan Mukne from Pandharpur selected as Sub-Lieutenant in Indian Navy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : सूर्यन शैलेंद्रकुमार मुकणे यांची भारतीय नौदलात ‘सब लेफ्टनंट नेव्हल एअर ऑपरेशन्स ऑफिसर’ पदी निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशामुळे पंढरपूर आणि माढा परिसराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

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