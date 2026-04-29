Wedding Special: साडीऐवजी ३०० वऱ्हाडींना ‘ज्ञानेश्वरी’चा आहेर; कदम परिवाराचा आदर्श, विठ्ठलवाडीतील विवाह सोहळ्यात वाचन संस्कृतीचा संदेश..

अंजनगाव खे. : विवाह संस्कृतीत आहेराला मोठे महत्त्व असते. अनेकदा आहेरावरून रुसवे-फुगवे, मानापमानाचे प्रसंग घडतात. या प्रथांना छेद देत, विठ्ठलवाडी (ता. माढा) येथील कदम परिवाराने मुलगा नितेश आणि रोहिणी यांच्या विवाहात साड्यांऐवजी ३०० महिलांना ज्ञानेश्वरी ग्रंथ आहेर म्हणून देत, 'ज्ञानरूपी' भेट देत एकोप्याचा संदेश दिला आहे. साधारण ३० हजार रुपयांचा ग्रंथरुपी आहेर केला..जिल्हा उपनिबंधक म्हणून कार्यरत असलेले नीतेश कदम आणि देवडी येथील रोहिणी थोरात यांचा २६ एप्रिल रोजी विवाह झाला. या सोहळ्यात वाचन संस्कृती जोपासण्याचा संकल्प केला होता. सर्वसाधारणपणे लग्नसमारंभात सोन्या-चांदीचे दागिने किंवा महागड्या साड्यांची देवाणघेवाण होते. त्यामुळे गरीब-श्रीमंत, जवळचे-लांबचे असा भेदभाव होऊन आनंदाच्या सोहळ्यात नाराजीचे सूर उमटतात. महिलांमध्ये ग्रंथ वाचनाची आवड निर्माण व्हावी आणि संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे विचार घरोघरी पोचावेत, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. ज्ञानेश्वरीतील १८ अध्यायांमधील तत्त्वज्ञान जीवनात उतरावे, यासाठी ही ग्रंथभेट उपयुक्त ठरणार आहे..विठ्ठलवाडी हे गाव शासकीय नोकरदार आणि सुशिक्षित लोकांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. गावातील नीतेश कदम यांच्या विवाहानिमित्त राबविलेल्या या ग्रंथ आहेर उपक्रमामुळे सामाजिक व आध्यात्मिक वर्तुळात आनंदाचे वातावरण आहे.- ह.भ.प. पांडुरंग महाराज घुबंरे.आमच्या कुटुंबाला वारकरी संप्रदायाचा वारसा आहे. भौतिक वस्तू देण्यापेक्षा जीवनाला दिशा देणारे विचार देणे महत्त्वाचे वाटले. ज्ञानेश्वरीतील जीवनमूल्ये कुटुंबाला संस्कारित करतील, याच भावनेतून आम्ही साडीऐवजी ग्रंथ देण्याचा निर्णय घेतला.- भागवत चौगुले, अंजनगाव खे, (मुलीचे मामा).