Solapur BJP Politics: साेलापुरात स्वीकृत नगरसेवकपदांसाठी भाजपमध्ये प्रचंड चुरस; कोणामुळे कोणाला बसू शकतो फटका?

सोलापूर: महापालिकेतील नऊ स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी भाजपमध्ये प्रचंड चुरस निर्माण झाली आहे. तब्बल ४६४ कार्यकर्त्यांनी इच्छा व्यक्त केली असून, बुधवारी ५९ जणांनी अधिकृत अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी २७ जणांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू असून, अंतिम नऊच्या यादीत नाव येण्यासाठी कार्यकर्त्यांकडून जोरदार फिल्डिंग लावली जात आहे. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...शुक्रवारी अंतिम नऊ नावांवर शिक्कामोर्तब होणार असून, स्वीकृतसाठी कोणाची 'लॉटरी' लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अंतिम नऊच्या यादीत आपले नाव यावे, यासाठी इच्छुक कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री, शहराध्यक्ष, महापौर तसेच आमदार यांच्याकडे जोरदार 'फिल्डिंग' लावली आहे. प्रत्येक इच्छुक आपले नाव अंतिम यादीत यावे, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसत आहे..महापालिका निवडणुकीप्रमाणे नाराजी टाळण्यासाठी आणि पक्षांतर्गत तणाव वाढू नये यासाठी संभाव्य यादी कमालीच्या गुप्ततेत ठेवण्यात आली आहे. यादी जाहीर झाल्यास ५९ पैकी ५० इच्छुक नाराज होऊन पक्षश्रेष्ठींकडे धाव घेतील, प्रदेश स्तरावर गोंधळ उडू नये आणि अंतर्गत नाराजी टाळावी यासाठीच नावे गुपित ठेवण्यात आली आहेत. अंतिम क्षणापर्यंत उत्सुकता ताणली जाणार असून, शुक्रवारी घोषित होणाऱ्या नऊ नावांमुळे पक्षांतर्गत समीकरणांनाही वेगळी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. आता भाजपच्या स्वीकृत नगरसेवकपदाची 'लॉटरी' नेमकी कोणाच्या नावे निघते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..यांची नावे चर्चेत...पक्षाकडून रोहिणी तडवळकर, रुद्रेश बोरामणी, ॲड. साधना संगवे, ज्ञानेश्वर म्याकल, वृषाली चालुक्य, मनीष केत यांना तर चंद्रकांत पाटील यांचे निकटवर्तीय म्हणून जगदीश पाटील, आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्याकडून सचिन कुलकर्णी, महेश तापडिया, तुळशीदास भुतडा यापैकी एकाला लॉटरी लागणार आहे. आमदार देवेंद्र कोठे यांच्याकडून अक्षय अंजीखाने यांना संधी मिळेल. तर आमदार सुभाष देशमुख गटातून जयवंत थोरात, सोमनाथ केंगनाळकर या दोघांचीही वर्णी लागण्याची शक्यता कमी असल्याची चर्चा आहे..कोणामुळे कोणाला बसू शकतो फटका?रोहिणी तडवळकर यांना संधी मिळाल्यास सुधा अळ्ळीमोरे, ॲड. साधना संगवे यांना संधी मिळणार नाही.सचिन कुलकर्णी यांना संधी दिल्यास जगदीश पाटील, नागेश भोगडे यांचा पत्ता कट होऊ शकतो.पांडुरंग दिड्डी यांना संधी दिल्यास ज्ञानेश्वर म्याकल यांची संधी हुकणार आहे.महेश तापडिया यांना संधी दिल्यास श्रीनिवास दायमा, तुळशीदास भुतडा, जवाहर जाजू, जयकृष्ण झंवर, लक्ष्मीकांत दरग हे स्वीकृत पदापासून वंचित राहू शकतात..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...आज पहिल्या सर्वसाधारण सभेत निवडीसोलापूर महापालिकेतील पदाधिकारी व सदस्यांची उद्या (शुक्रवार, ता. २०) पहिली सभा आहे. या सभेमध्ये दहा स्वीकृत सदस्य, स्थायी समितीचे १६ तर परिवहन समितीच्या १२ सदस्यांची निवड होणार आहे. पहिली सर्वसाधारण सभा उद्या सकाळी ११ वाजता नूतन महापौर विनायक कोंड्याल यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेच्या सभागृहात होणार आहे. या सभेच्या अजेंड्यानुसार ९ स्वीकृत सदस्यांची निवड होईल. स्थायी समितीच्या १६ सदस्याच्या नेमणुका करण्यात येणार आहेत. परिवहन समितीसाठी १२ सदस्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्यानंतर पहिल्या सभेत शहरातील विविध परिसरातील मिळकतींवर असलेल्या बी टू संदर्भात सभासद प्रस्ताव ठेवला आहे. बी टू (सत्ता प्रकार) उठविण्याकरिता राज्य शासनास विनंती करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेकडे मान्यतेस्तव हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसा ठराव या सभेत करण्यात येणार आहे.