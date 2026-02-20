Solapur BJP Politics: साेलापुरात स्वीकृत नगरसेवकपदांसाठी भाजपमध्ये प्रचंड चुरस; कोणामुळे कोणाला बसू शकतो फटका?

सोलापूर

सोलापूर: महापालिकेतील नऊ स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी भाजपमध्ये प्रचंड चुरस निर्माण झाली आहे. तब्बल ४६४ कार्यकर्त्यांनी इच्छा व्यक्त केली असून, बुधवारी ५९ जणांनी अधिकृत अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी २७ जणांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू असून, अंतिम नऊच्या यादीत नाव येण्यासाठी कार्यकर्त्यांकडून जोरदार फिल्डिंग लावली जात आहे.

