Ujani Left Canal Papri: पापरीतील उजनी डाव्या कालव्यावरील पदचारी पूल मृत्यूचा सापळा

मोहोळ : पापरी ता मोहोळ येथील उजनी डाव्या कालव्या वरील किलोमीटर 102 मधील पदचारी फुल अत्यंत धोकादायक बनला असून, त्यावरून जाणे येणे म्हणजे प्रत्यक्ष मृत्यूलाच आमंत्रण दिल्या सारखे आहे. याच पदचारी पुलाचे गेल्या तीन ते चार महिन्यापूर्वी केलेले काम अत्यंत निकृष्ट झाले आहे. त्या ठिकाणी मोठा सिमेंट नाला बांधावा अशी मागणी शेतकऱ्यां मधून होत आहे. .या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, पापरी येथील दक्षिण भागातून सन 1978 साली मुख्य उजनी डावा कालवा गेला आहे. त्यामुळे कालव्याच्या पलीकडे काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. त्यांना जाण्या येण्यासाठी लोखंडी पदचारी पुलाची निर्मिती केली आहे. या पुलाला 46 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. मात्र त्याची अत्यंत दुरावस्था झाल्याने तसेच त्यावरील पत्र्याचे वेल्डिंग तुटल्याने जाण्या येण्यासाठी मोठी अडचण झाली होती. याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागा कडे केल्या नंतर विभागाला जाग आली व त्याची डागडुजी केली. जाण्या येण्यासाठीचा पत्रा पहिल्या पहिल्या पेक्षाही पातळ वापरला आहे. अशा प्रकारचे निकृष्ट काम झाले आहे..सध्या या पत्र्याचे वेल्डिंग तुटल्याने व त्याला खालून आधार नसल्याने मोटरसायकलचे चाक जाताना व येताना त्या पत्र्याच्या खड्ड्यात जाते. पूर्वी पेक्षा माणसा सह जनावरांची ही या पुलावरून वर्दळ वाढल्याने त्या ठिकाणी भक्कम असा एक ट्रॅक्टर जाण्या इतपत सिमेंटचा पूल बांधावा अशी आग्रही मागणी गेल्या अनेक दिवसा पासून परिसरातील शेतकऱ्यांची आहे. तसेच या पुलावरून तुंगतला जाणारे दूध व्यवसायिक, मजूर, भाजीपाला विक्रेते, शाळकरी विद्यार्थी यांची मोठी वर्दळ आहे. तरी हा पुल दुरुस्त तर करावाच, पण सिमेंटचा पूल लवकरात लवकर उभारावा अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे..पापरी ते तुंगत हा जुना रस्ता आहे. परंतु कॅनॉल गेल्यामुळे त्या ठिकाणी पत्रा नाल्याची निर्मिती केली आहे. जनावरांची व माणसांची वर्दळ वाढल्याने त्या ठिकाणी आता भक्कम असा मोठा सिमेंटचा पुल बांधावा अशी मागणी आंम्हा शेतकऱ्यांची आहे, सातत्याने मागणी करूनही या समस्येकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. लवकरात लवकर काम सुरू करावे अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. राजेंद्र टेकळे, संचालक भीमा कारखाना.