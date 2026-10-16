Madha News : माढयातील जगदंबा गणेश मंडळास जिल्हास्तरीय सर्वोत्कृष्ट गणेश मंडळाचा पुरस्कार; मुंबईत सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते प्रदान

माढा - महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि मुंबईतील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीने आयोजित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ मधे माढयातील कसबा पेठेतील जगदंबा गणेश मंडळास राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभांत सोलापूर जिल्ह्यातील प्रथम पुरस्कार सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या मंडळाने आतापर्यंत तीनवेळा हा पुरस्कार पटकावला आहे..१९६२ मध्ये स्थापन झालेल्या माढयातील कसबा पेठेतील कानडे गल्लीतील जगदंबा गणेश मंडळाचे यंदाचे ६५ वे वर्ष आहे. हे मंडळ सातत्याने सामाजिक उपक्रम हाती घेत आहे. रक्तदान शिबिर, आरोग्य शिबिर, माढा होम मिनिस्टर, ग्रुप डान्स, कबड्डी स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलांसाठी विशेष कौशल्य शिबिरे, दैनिक सकाळचा तंदुरुस्त बंदोबस्त यासह तर अनेक सामाजिक उपक्रम मंडळामार्फत दरवर्षी राबवले जातात..मंडळाचे आधारस्तंभ माजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंदराव कानडे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य गुरुराज कानडे, योगीराज कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळ सातत्याने गणेशोत्सव काळामध्ये लोकोपयोगी समाज प्रबोधन पर व आरोग्य विषयक उपक्रम घेत असल्याने यंदाचा जिल्हास्तरीय प्रथम पुरस्कार मंडळात प्राप्त झाला आहे. माढयातील कसबा पेठेतील जगदंबा गणेश मंडळांनी २०२३, २०२५, २०२६ असा तीन वेळा जिल्हास्तरीय पुरस्कार पटकाविला आहे..या पुरस्कार वितरणाप्रसंगी मंडळाचे अध्यक्ष महेश भांगे, गणेश भांगे, अथर्व घोळवे, ऋषिकेश वसेकर, अमोल कदम, बापू कांबळे, अक्षय शिंदे, जयंत कानडे, शंभुराजे कदम, योगेश वसेकर, महेश कदम यांच्यासह मंडळाचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.