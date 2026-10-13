Mohol News : आठव्या दिवशीही जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांचे उपोषण सुरूच; प्रकृती खालावली, दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी

मोहोळ - आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्याद्वारे पाटकुल येथील चिनोबा तलाव भरून द्यावा, आढेगाव चे दोन तलाव भरून द्यावेत, कालव्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला त्वरित शेतकऱ्यांना द्यावा, या मागण्यासाठी जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी मंगळवार ता. 6 ऑक्टोबर पासून कालव्यातच प्राणांतीक उपोषण सुरू केले आहे. मंगळवार ता. 13 ऑक्टोबर रोजी उपोषणाचा 8 दिवस होता, मात्र एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेतली नाही. दरम्यान देशमुख यांची प्रकृती खालावली असून, त्यांचे 4 किलो वजन घटले आहे..या संदर्भात देशमुख यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्याला पाणी सुटण्या अगोदर पाटबंधारे विभागाला वरील प्रमाणे मागण्याचे पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने पाटबंधारे विभागाचे अभियंता शैलेश पवार व सचिन मुनोळी यांनी देशमुख यांच्या मागणी नुसार पाण्याची नियोजन करणे गरजेचे होते. मात्र या दोघा अधिकाऱ्यांनी कालव्याला दोन महिने पाणी सुरू असताना जाणून बुजून व हेतू पुरस्करपणे टाळाटाळ केली त्यामुळे त्यांना निलंबित करावे अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे..दरम्यान देशमुख यांनी याप्रश्नी उपोषण सुरू केल्यानंतर या दोन अधिकाऱ्यांची पळता भुई थोडी झाली. त्यांनी पाणीही सोडले मात्र कडक ऊन व कालव्यातील पाणी उपसा यामुळे पाणी तलावापर्यंत जाण्यासाठी मोठा विलंब लागत आहे. मात्र तलाव भरल्या शिवाय उपोषण सोडणार नसल्याच्या निर्णयावर देशमुख ठाम आहेत. दरम्यान उपोषणाला तहसीलदार सचिन मुळीक, पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांच्यासह अन्य अधिकार्यांनी भेटी देऊन देशमुख यांची चौकशी केली..प्रतिक्रिया -देशमुख यांच्या उपोषणाची मला माहिती मिळाली, येत्या दोन दिवसात देशमुख यांच्या मागणी नुसार पाणी तलावात पोहोचेल तसेच आमच्या अधिकाऱ्यांनी काय केले,याचीही चौकशी केली जाईल.- धीरज साळे, मुख्य कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभागउपोषणाच्या ठिकाणी जाऊन देशमुख यांची भेट घेतली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. या दोन्ही पाटबंधारे अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी व जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई करावी असे पत्र वरिष्ठांना दिले आहे. पाणी पुढे जाईपर्यंत पाटबंधारे विभागाच्या या अधिकाऱ्यांनी त्यांची पूर्ण टीम कामाला लावणे गरजेचे होते, मात्र त्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. दीड महिना अगोदर पत्र देऊनही या अधिकाऱ्यांनी काय केले?- सचिन मुळीक, तहसीलदार, मोहोळ.मी व माझी मुलगी आम्ही मंगळवारी देशमुख यांच्या उपोषणाच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांना भेटलो. त्यांनी मी सर्व तलाव भरून घेण्याचे आदेश यापूर्वीच केले आहेत, चौकशी करून योग्य ती कारवाई करतो असे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले अभियंता पवार व मुनोळी यांनी वरिष्ठांना खोटी माहिती दिली.- साधना देशमुख, माजी उपसभापती पंचायत समिती मोहोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.