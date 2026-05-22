Sugarcane Dues Protest: उसाचे थकीत बिल व व्याज न मिळाल्याने जनहित शेतकरी संघटनेचे जकराया कारखान्याविरोधात तीव्र आंदोलन

मोहोळ : वटवटे ता मोहोळ येथील जकराया शुगर या साखर कारखान्याने सन 2025/26 च्या चालु गळीत हंगामात जाहीर केलेल्या ऊस दरा पैकी 50 टक्केच रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. उर्वरित 50 टक्के रक्कम दिलेली नाही. ती रक्कम तात्काळ 15 टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी या मागणी साठी मोहोळ तहसील कार्यालया समोर महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी बेमुदत धरणे आंदोलनास शुक्रवार पासून सुरुवात केली आहे..मोहोळ तालुक्यातील जकराया साखर कारखान्याने सन 2025/26 च्या गाळप हंगामात गाळप गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या उसाचे थकीत बिल 1500 रुपयां प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली होते. मात्र उर्वरित 50 टक्के थकीत बिल प्रति टन नियमा प्रमाणे 3 हजार रुपये 15 टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असताना कारखाना प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या बिलाची संदर्भात गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे..सद्य स्थितीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये लग्न सोहळे, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी भरण्यासाठी धावपळ सुरू असताना तसेच खरीप हंगामा साठी बि बियाणे खरेदी करणे,शेतीची मशागत,पेरणी साठी कारखान्याने शेतकऱ्यांना ऊस बिल देणे बंधनकारक होते. मात्र ते अद्याप पर्यंत जमा न केल्याने महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली मोहोळ तहसील कार्यालया समोर शुक्रवार दि 22 मे पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. .या संदर्भात तात्काळ प्रशासनाने संबंधित कारखान्याला पत्रव्यवहार करून राहिलेले शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी भाग पाडावे अन्यथा या पुढील काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ही प्रभाकर देशमुख यांनी यावेळी बोलताना दिला. यावेळी बिरू वाघमोडे, पिंटू पवार, दिगंबर कावळे, गणेश चवरे, बालाजी कदम, राजाभाऊ पवार, अभिमान गायकवाड, संभाजी माळी , सिद्राम वाघमोडे नागेश बारबोले शुभम तळेकर, पृथ्वीराज भोसले, उमेश माने, अनिल वसेकर आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.