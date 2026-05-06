Manoj Jarange Patil: राज्यातील भाजप सरकार उलथवून लावण्याची गरज: मनाेज जरांगे-पाटील, बंगालमध्ये गडबड केल्याचा संशय!

पंढरपूर: जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आहेत, तोपर्यंत राज्यात असेच खून आणि अत्याचार होत राहणार आहेत. त्यामुळे हे सरकार उलथवून लावण्याची गरज आहे, अशी आक्रमक भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते जरांगे पाटील यांनी येथे मांडली..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .जरांगे सोमवारी (ता. ५) पंढरपूर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. जरांगे पाटील म्हणाले, बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींना तुरुंगात एसी आणि मोबाईल पुरवले जात आहेत. हे कोणाच्या आशीर्वादाने चैनीत आहेत, हे सर्वांना कळले आहे. .खून करायचे आणि लगेच बाहेर यायचे, असा सगळा प्रकार सध्या सुरू आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास उडाला आहे. भाजपच्या तीन राज्यांतील विजयाबाबत जरांगे पाटील यांनी शंका व्यक्त केली. ते म्हणाले, यात काहीतरी गडबड आहे. .पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पराभव होणे शक्यच नाही, असे तेथील स्थानिक लोक सांगत आहेत. असे असताना भाजपलाच लोक मतदान कसे करतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक धनाजी साखळकर आदी उपस्थित होते..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज कराज्या भागात कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, तेथील लोकांनी ओबीसी दाखल्यासाठी तहसीलदार, प्रांत कार्यालयात अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. सातारा गॅझेटचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. माझा पाठपुरावा सुरू आहे, असेही जरांगे पाटील म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.