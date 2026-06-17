Manoj Jarange Patil: तांदूळवाडी दुर्घटनेनंतर जरांगे-पाटील आक्रमक; ‘ठेकेदारच नव्हे, संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करा

पंढरपूर : तांदूळवाडी (ता. माळशिरस) येथे विहिरीत टेम्पो कोसळून झालेल्या अपघातात मृत्यू झालेल्या बावचे आणि सातोरे कुटुंबीयांच्या नातेवाईकांची मंगळवारी मनोज जरांगे-पाटील यांनी पंढरपूर येथील निवासस्थानी जाऊन भेट घेत सांत्वन केले. यावेळी त्यांनी अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.त्यांनी आमदार प्रसाद लाड यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधून पीडित कुटुंबांना शासनाकडून भरीव मदत मिळावी, अशी विनंती केली. तसेच, केवळ ठेकेदारावरच नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी केली..जरांगे पाटील म्हणाले, ‘बावचे कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. ही हानी कधीही भरून निघणारी नाही. लहान मुलांचे दुःख पाहून मन हेलावून जाते. संबंधित अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तातडीने कारवाई करून भविष्यात अशा दुर्घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अधिकाऱ्यांसह विहीर मालकावरही कारवाईची मागणीतांदूळवाडी येथील अपघातप्रकरणी एमएसआरडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसह विहीर मालकावरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत गिड्डे यांनी केली आहे. गिड्डे यांनी मंगळवारी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी आणि जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्याशी संपर्क साधून ही मागणी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.