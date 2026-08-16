Jammu Martyr Honours: जम्मू येथे शहीद जवान वैभव अवताडे यांना अखेरचा निरोप; गणेशवाडीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

मंगळवेढा : देशसेवा बजावत जम्मू येथे शहीद झालेल्या तालुक्यातील गणेशवाडी शहीद जवान वैभव तात्यासो आवताडे वय 31 यांच्या मृतदेहावर आज गणेशवाडी येथे शासकीय इतमामात त्याच्या शेतामध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच त्याच्या निधनाने गणेशवाडीसह तालुक्यावर शोककळा पसरली..त्याच्या पक्षात आई-वडील पत्नी भाऊ,पत्नी दिपाली व एक मुलगा 1 वर्षे व मुलगी 3 वर्षे असा परिवार आहे.देशसेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून गणेशवाडी या गावातून अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतून संघर्ष करत वैभव आवताडे यांनी सुमारे 11 वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्य दलात भरती झाला. भारतीय लष्कराच्या मराठा सिग्नल रेजिमेंटमध्ये कार्यरत असताना जम्मू येथील आव्हानात्मक परिस्थितीत सेवा बजावत असताना त्यांना वीरमरण आले. या जवानाच्या निधनाची अधिकृत माहिती शुक्रवारी दुपारी कुटुंबीयांना देण्यात आली. या दुःखद बातमीने गणेशवाडीसह संपूर्ण तालुक्यावर शोककळा पसरली..वैभव हे काही दिवसांपूर्वीच सुट्टी संपवून पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाले होते. १३ ऑगस्टच्या रात्री सुमारे ११ वाजता त्यांनी पत्नी आणि आई-वडिलांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला कुटुंबीयांची आपुलकीने विचारपूस करणारा हा संवाद त्यांचा शेवटचा ठरेल, याची कल्पना त्यावेळी कोणालाही नव्हती. त्याचे पार्थीव शरीर जम्मतून विमानाने पुणे येथे काल रात्री आणण्यात आले व पुण्यातून शासकीय रुग्णवाहिकेतून आज सकाळी 8.30 वा. मंगळवेढ्यात आले. नगराध्यक्ष सुनंदा अवताडे,माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण,राहूल शहा,नगरसेवक अजित जगताप,सोमनाथ आवताडे, चंद्रशेखर कोंडूभैरी, यांनी पार्थिवाचे दर्शन घेतले. शहरातील दामाजी चौक, शिवप्रेमी चौक चोखामेळा चौक मुरलीधर चौक शहीद सुधीर घाडगे चौकापर्यंत सजवलेल्या फुलांनी सजवलेल्या वाहनातून अंत्ययात्रा काढली माजी सैनिक संघटना व भारत भालके अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी मधील विद्यार्थ्यांनी तिरंगा हातात घेऊन जवान वैभव अवताडे अमर रहे अशा घोषणा दिल्या दरम्यान मंगळवेढा शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवत सहभाग नोंदवला त्यानंतर गणेशवाडी येथे गावाच्या वेशीपासून ते घरापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा उभा राहून त्याच्या मृतदेहावर पुष्पवृष्टीसह करत वैभव आवताडे अमर रहे अशा घोषणा दिल्या.त्याच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मृतदेहाचे खा.प्रणिती शिंदे, आ. समाधान आवताडे,माजी मंत्री प्रा.लक्ष्मणराव ढोबळे,पोलीस उपाधीक्षक डॉ. बसवराज शिवपुजे, तहसीलदार मदन जाधव,पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, पंढरपूरच्या नगराध्यक्ष डॉ प्रणिता भालके,भैरवनाथ उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत, जिल्हा सैनिक कल्याण संघटक आप्पासाहेब कोडग,गटविकास अधिकारी डाॅ जस्मिन शेख ,सभापती दिपाली ताड, जिल्हा परिषद सदस्या करुणा शिवशरण, विनायक यादव, अॅड राहुल घुले ॲड दत्तात्रय खडतरे यांनी यावेळी मृतदेहाचे दर्शन घेत अभिवादन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.